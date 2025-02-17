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Монголия готова к трехсторонним переговорам по газопроводу "Сила Сибири-2" - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Монголия готова к трехсторонним переговорам по газопроводу "Сила Сибири-2"
Монголия готова к трехсторонним переговорам по газопроводу "Сила Сибири-2" - 17.02.2025, ПРАЙМ
Монголия готова к трехсторонним переговорам по газопроводу "Сила Сибири-2"
Монголия выразила заинтересованность в проведении трехсторонних переговоров с Россией и Китаем по вопросу строительства газопровода "Сила Сибири-2". Об этом... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T15:21+0300
2025-02-17T15:21+0300
энергетика
монголия
китай
россия
газ
сила сибири-2
bloomberg
газпром
газопровод "сила сибири"
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Монголия выразила заинтересованность в проведении трехсторонних переговоров с Россией и Китаем по вопросу строительства газопровода "Сила Сибири-2". Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ.По информации агентства, монгольское правительство намерено добиваться проведения трехсторонних переговоров с Китаем и Россией касательно "Силы Сибири-2" – крупного газопровода, реализация которого задерживается из-за разногласий по цене. Премьер-министр Монголии заявил, что его страна готова двигаться дальше при условии достижения соглашения.Проект "Сила Сибири-2" предусматривает поставки российского газа в Китай через территорию Монголии в объеме 50 миллиардов кубометров в год. "Газпром" начал оценку возможности реализации этого проекта в 2020 году. В начале 2022 года стартовали проектно-изыскательские работы в рамках строительства магистрального газопровода "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибири-2".В сентябре 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сроки заключения соглашения о поставках газа по "Силе Сибири-2" не определены, и в настоящее время ведутся коммерческие переговоры.
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монголия, китай, россия, газ, сила сибири-2, bloomberg, газпром, газопровод "сила сибири"
Энергетика, МОНГОЛИЯ, КИТАЙ, РОССИЯ, Газ, Сила Сибири-2, Bloomberg, Газпром, Газопровод "Сила Сибири"
15:21 17.02.2025
 
Монголия готова к трехсторонним переговорам по газопроводу "Сила Сибири-2"

Bloomberg: Монголия заинтересована в переговорах с РФ и КНР по "Сила Сибири-2"

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМонголия
Монголия - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Монголия выразила заинтересованность в проведении трехсторонних переговоров с Россией и Китаем по вопросу строительства газопровода "Сила Сибири-2". Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ.
По информации агентства, монгольское правительство намерено добиваться проведения трехсторонних переговоров с Китаем и Россией касательно "Силы Сибири-2" – крупного газопровода, реализация которого задерживается из-за разногласий по цене. Премьер-министр Монголии заявил, что его страна готова двигаться дальше при условии достижения соглашения.
Проект "Сила Сибири-2" предусматривает поставки российского газа в Китай через территорию Монголии в объеме 50 миллиардов кубометров в год. "Газпром" начал оценку возможности реализации этого проекта в 2020 году. В начале 2022 года стартовали проектно-изыскательские работы в рамках строительства магистрального газопровода "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибири-2".
В сентябре 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сроки заключения соглашения о поставках газа по "Силе Сибири-2" не определены, и в настоящее время ведутся коммерческие переговоры.
Президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции
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ЭнергетикаМОНГОЛИЯКИТАЙРОССИЯГазСила Сибири-2BloombergГазпромГазопровод "Сила Сибири"
 
 
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