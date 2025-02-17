https://1prime.ru/20250217/mordashov-855008216.html

Мордашов рассказал, от чего зависит будущее мировой торговли

Мордашов рассказал, от чего зависит будущее мировой торговли - 17.02.2025, ПРАЙМ

Мордашов рассказал, от чего зависит будущее мировой торговли

Будущее международной торговли будет зависеть от способности стран к интеграции в региональные союзы на фоне потери эффективности институтов глобального... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T18:01+0300

2025-02-17T18:01+0300

2025-02-17T18:01+0300

экономика

алексей мордашов

торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/82820/50/828205005_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_4d26394de24a752189f98f92ba0d9a08.jpg

МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Будущее международной торговли будет зависеть от способности стран к интеграции в региональные союзы на фоне потери эффективности институтов глобального управления, завил председатель совета директоров "Северстали" и глава комитета РСПП по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО Алексей Мордашов. "Будущее международной торговли будет зависеть от способности отдельных стран интегрироваться в региональные союзы и противостоять этим вызовам. Государства все больше ориентируются на протекционизм и национальные интересы, а институты глобального управления теряют эффективность", - сказал он в рамках Недели российского бизнеса. К вызовам, которые приводят к кризису модели глобализации, Мордашов отнес меняющиеся технологические условия, политические сдвиги, экологические вызовы, рост барьеров, введение санкций, ограничений на экспорт технологий, рост протекционизма и усиление тенденции к торговым войнам. По словам бизнесмена, примером этого является кризис ВТО, которая практически утратила свою функциональность из-за отсутствия панели арбитров. В результате страны и компании стремятся к большей самодостаточности, переносят производство ближе к потребителям или в страны с более стабильной политической обстановкой, что создает региональные торговые блоки, такие как Евразийский экономический союз, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество или Африканская зона свободной торговли, отметил он. По словам Мордашова, в этих условиях важно понять какое место Россия и страны Евразийского экономического союза будут занимать в новых строящихся процессах и новых союзах. РФ необходимо выстроить те правовые механизмы, которые будут защищать интересы государства и создавать возможность для эффективного и недискриминационного включения в новые международные цепочки разделения труда, заявил бизнесмен. В частности, он упомянул преференциальные торговые соглашения с дружественными странами, развитие транспортных коридоров, включая развития дорожной инфраструктуры РФ, которая обеспечивает доступный импорт и экспорт товаров и услуг, совершенствование цифрового товарооборота и безбумажного делового оборота, а также развитие системы индивидуальных пропусков на границе для снижения транзакционных издержек. Критически важным является создание независимой системы расчетов, свободной от политического влияния отдельных стран, подчеркнул Мордашов. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.

https://1prime.ru/20241207/mordashov-853416278.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алексей мордашов, торговля