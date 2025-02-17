Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мордашов рассказал, от чего зависит будущее мировой торговли - 17.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250217/mordashov-855008216.html
Мордашов рассказал, от чего зависит будущее мировой торговли
Мордашов рассказал, от чего зависит будущее мировой торговли - 17.02.2025, ПРАЙМ
Мордашов рассказал, от чего зависит будущее мировой торговли
Будущее международной торговли будет зависеть от способности стран к интеграции в региональные союзы на фоне потери эффективности институтов глобального... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T18:01+0300
2025-02-17T18:01+0300
экономика
алексей мордашов
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/82820/50/828205005_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_4d26394de24a752189f98f92ba0d9a08.jpg
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Будущее международной торговли будет зависеть от способности стран к интеграции в региональные союзы на фоне потери эффективности институтов глобального управления, завил председатель совета директоров "Северстали" и глава комитета РСПП по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО Алексей Мордашов. "Будущее международной торговли будет зависеть от способности отдельных стран интегрироваться в региональные союзы и противостоять этим вызовам. Государства все больше ориентируются на протекционизм и национальные интересы, а институты глобального управления теряют эффективность", - сказал он в рамках Недели российского бизнеса. К вызовам, которые приводят к кризису модели глобализации, Мордашов отнес меняющиеся технологические условия, политические сдвиги, экологические вызовы, рост барьеров, введение санкций, ограничений на экспорт технологий, рост протекционизма и усиление тенденции к торговым войнам. По словам бизнесмена, примером этого является кризис ВТО, которая практически утратила свою функциональность из-за отсутствия панели арбитров. В результате страны и компании стремятся к большей самодостаточности, переносят производство ближе к потребителям или в страны с более стабильной политической обстановкой, что создает региональные торговые блоки, такие как Евразийский экономический союз, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество или Африканская зона свободной торговли, отметил он. По словам Мордашова, в этих условиях важно понять какое место Россия и страны Евразийского экономического союза будут занимать в новых строящихся процессах и новых союзах. РФ необходимо выстроить те правовые механизмы, которые будут защищать интересы государства и создавать возможность для эффективного и недискриминационного включения в новые международные цепочки разделения труда, заявил бизнесмен. В частности, он упомянул преференциальные торговые соглашения с дружественными странами, развитие транспортных коридоров, включая развития дорожной инфраструктуры РФ, которая обеспечивает доступный импорт и экспорт товаров и услуг, совершенствование цифрового товарооборота и безбумажного делового оборота, а также развитие системы индивидуальных пропусков на границе для снижения транзакционных издержек. Критически важным является создание независимой системы расчетов, свободной от политического влияния отдельных стран, подчеркнул Мордашов. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.
https://1prime.ru/20241207/mordashov-853416278.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82820/50/828205005_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e46a2d2e3393d75c9422ba0e809988b7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
алексей мордашов, торговля
Экономика, Алексей Мордашов, торговля
18:01 17.02.2025
 
Мордашов рассказал, от чего зависит будущее мировой торговли

Мордашов: будущее мировой торговли зависит от интеграции стран в региональные союзы

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк" Алексей Мордашов
 Алексей Мордашов - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Будущее международной торговли будет зависеть от способности стран к интеграции в региональные союзы на фоне потери эффективности институтов глобального управления, завил председатель совета директоров "Северстали" и глава комитета РСПП по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО Алексей Мордашов.
"Будущее международной торговли будет зависеть от способности отдельных стран интегрироваться в региональные союзы и противостоять этим вызовам. Государства все больше ориентируются на протекционизм и национальные интересы, а институты глобального управления теряют эффективность", - сказал он в рамках Недели российского бизнеса.
К вызовам, которые приводят к кризису модели глобализации, Мордашов отнес меняющиеся технологические условия, политические сдвиги, экологические вызовы, рост барьеров, введение санкций, ограничений на экспорт технологий, рост протекционизма и усиление тенденции к торговым войнам.
Генеральный директор холдинга Севергрупп Алексей Мордашов - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
Бизнес будет искать вложения на рынке вместо кредитов, считает Мордашов
7 декабря 2024, 19:41
По словам бизнесмена, примером этого является кризис ВТО, которая практически утратила свою функциональность из-за отсутствия панели арбитров. В результате страны и компании стремятся к большей самодостаточности, переносят производство ближе к потребителям или в страны с более стабильной политической обстановкой, что создает региональные торговые блоки, такие как Евразийский экономический союз, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество или Африканская зона свободной торговли, отметил он.
По словам Мордашова, в этих условиях важно понять какое место Россия и страны Евразийского экономического союза будут занимать в новых строящихся процессах и новых союзах. РФ необходимо выстроить те правовые механизмы, которые будут защищать интересы государства и создавать возможность для эффективного и недискриминационного включения в новые международные цепочки разделения труда, заявил бизнесмен.
В частности, он упомянул преференциальные торговые соглашения с дружественными странами, развитие транспортных коридоров, включая развития дорожной инфраструктуры РФ, которая обеспечивает доступный импорт и экспорт товаров и услуг, совершенствование цифрового товарооборота и безбумажного делового оборота, а также развитие системы индивидуальных пропусков на границе для снижения транзакционных издержек. Критически важным является создание независимой системы расчетов, свободной от политического влияния отдельных стран, подчеркнул Мордашов.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.
 
ЭкономикаАлексей Мордашовторговля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала