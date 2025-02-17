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Индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов - 17.02.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов

Российский рынок акций ускоряет рост: основной индекс поднялся выше 3 300 пунктов, впервые с прошлой весны, следует из данных Московской биржи. | 17.02.2025, ПРАЙМ

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экономика

мосбиржа

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций ускоряет рост: основной индекс поднялся выше 3 300 пунктов, впервые с прошлой весны, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 17.13 мск растет на 3,68%, до 3 302,3 пункта.Выше круглой отметки в 3 300 пунктов он оказался впервые с 30 мая прошлого года.

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мосбиржа