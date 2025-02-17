https://1prime.ru/20250217/moshennik-854989297.html

Задержан замминистра связи Ростовской области

Задержан замминистра связи Ростовской области - 17.02.2025, ПРАЙМ

Задержан замминистра связи Ростовской области

Правоохранительные органы задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, он подозревается в... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T11:41+0300

2025-02-17T11:41+0300

2025-02-17T11:46+0300

мошенничество

общество

россия

ростовская область

"мой офис"

https://cdnn.1prime.ru/img/77798/58/777985840_0:80:1501:924_1920x0_80_0_0_5eb78c2a232130c84ce932fb02808493.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев - ПРАЙМ. Правоохранительные органы задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, он подозревается в злоупотреблении своими должностными полномочиями. Об этом сообщил представитель УФСБ России по региону в ходе разговора с РИА Новости. Представитель УФСБ заявил, что "сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность руководства министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области". При этом было уточнено, что речь идет о заместителе министра.Следствие установило, что министерство, под предлогом перехода на российское программное обеспечение в рамках национальной программы, заключило государственный контракт на предоставление лицензий на право использования программного обеспечения (ПО) с функцией "Редактирование файлов" системы документооборота "Дело" на сумму 59,99 миллиона рублей. Однако фактически, в рамках контракта была предоставлена лицензия для работы с офисным редактором "Мой офис", стоимость которой более чем в 4 раза ниже.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Чиновник задержан.

https://1prime.ru/20250217/vymogatelstvo-854987922.html

ростовская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, ростовская область, "мой офис"