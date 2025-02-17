https://1prime.ru/20250217/moshennik-854989297.html
Задержан замминистра связи Ростовской области
Задержан замминистра связи Ростовской области - 17.02.2025, ПРАЙМ
Задержан замминистра связи Ростовской области
Правоохранительные органы задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, он подозревается в... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T11:41+0300
2025-02-17T11:41+0300
2025-02-17T11:46+0300
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев - ПРАЙМ. Правоохранительные органы задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, он подозревается в злоупотреблении своими должностными полномочиями. Об этом сообщил представитель УФСБ России по региону в ходе разговора с РИА Новости. Представитель УФСБ заявил, что "сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность руководства министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области". При этом было уточнено, что речь идет о заместителе министра.Следствие установило, что министерство, под предлогом перехода на российское программное обеспечение в рамках национальной программы, заключило государственный контракт на предоставление лицензий на право использования программного обеспечения (ПО) с функцией "Редактирование файлов" системы документооборота "Дело" на сумму 59,99 миллиона рублей. Однако фактически, в рамках контракта была предоставлена лицензия для работы с офисным редактором "Мой офис", стоимость которой более чем в 4 раза ниже.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Чиновник задержан.
https://1prime.ru/20250217/vymogatelstvo-854987922.html
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общество , россия, ростовская область, "мой офис"
Мошенничество, Общество , РОССИЯ, Ростовская область, "Мой офис"
Задержан замминистра связи Ростовской области
Замминистра связи Ростовской области задержан из-за злоупотребления полномочиями
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев - ПРАЙМ. Правоохранительные органы задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, он подозревается в злоупотреблении своими должностными полномочиями. Об этом сообщил представитель УФСБ России по региону в ходе разговора с РИА Новости.
Представитель УФСБ заявил, что "сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность руководства министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области". При этом было уточнено, что речь идет о заместителе министра.
Следствие установило, что министерство, под предлогом перехода на российское программное обеспечение в рамках национальной программы, заключило государственный контракт на предоставление лицензий на право использования программного обеспечения (ПО) с функцией "Редактирование файлов" системы документооборота "Дело" на сумму 59,99 миллиона рублей. Однако фактически, в рамках контракта была предоставлена лицензия для работы с офисным редактором "Мой офис", стоимость которой более чем в 4 раза ниже.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Чиновник задержан.
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