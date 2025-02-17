https://1prime.ru/20250217/moshenniki-854987117.html

МВД предупредило о рассылке фейковых штрафов о задолженностях

МВД предупредило о рассылке фейковых штрафов о задолженностях - 17.02.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило о рассылке фейковых штрафов о задолженностях

Мошенники рассылают ложные "официальные письма" от ведомств, которые предупреждают о якобы существующих задолженностях и угрожают арестом имущества в случае... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T10:47+0300

2025-02-17T10:47+0300

2025-02-17T10:47+0300

мошенничество

мвд

финансы

мошенники

рассылка

https://cdnn.1prime.ru/img/83759/64/837596474_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_c594fc2abf97feb947af675f077cd781.jpg

МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Мошенники рассылают ложные "официальные письма" от ведомств, которые предупреждают о якобы существующих задолженностях и угрожают арестом имущества в случае неуплаты, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Граждане получают "официальные письма" от ведомств, в которых сообщают о задолженностях и угрожают штрафами и арестом имущества в случае неуплаты. В уведомлении говорится, что просрочены платежи, указана конкретная сумма и прилагается QR-код или ссылка для перехода к оплате", - сообщается в материалах. По словам правоохранителей, мошенники предлагают проводить оплату через СБП, для большего воздействия предлагают скидки, которые действуют "только сейчас и при такой форме оплаты". В ведомстве рекомендуют проверять штрафы только через Госуслуги и Федеральную налоговую службу.

https://1prime.ru/20250211/moshenniki-854833820.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвд, финансы, мошенники, рассылка