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МВД предупредило о рассылке фейковых штрафов о задолженностях
МВД предупредило о рассылке фейковых штрафов о задолженностях - 17.02.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о рассылке фейковых штрафов о задолженностях
Мошенники рассылают ложные "официальные письма" от ведомств, которые предупреждают о якобы существующих задолженностях и угрожают арестом имущества в случае... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T10:47+0300
2025-02-17T10:47+0300
2025-02-17T10:47+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Мошенники рассылают ложные "официальные письма" от ведомств, которые предупреждают о якобы существующих задолженностях и угрожают арестом имущества в случае неуплаты, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Граждане получают "официальные письма" от ведомств, в которых сообщают о задолженностях и угрожают штрафами и арестом имущества в случае неуплаты. В уведомлении говорится, что просрочены платежи, указана конкретная сумма и прилагается QR-код или ссылка для перехода к оплате", - сообщается в материалах. По словам правоохранителей, мошенники предлагают проводить оплату через СБП, для большего воздействия предлагают скидки, которые действуют "только сейчас и при такой форме оплаты". В ведомстве рекомендуют проверять штрафы только через Госуслуги и Федеральную налоговую службу.
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мвд, финансы, мошенники, рассылка
Мошенничество, МВД, Финансы, МОШЕННИКИ, рассылка
МВД предупредило о рассылке фейковых штрафов о задолженностях
МВД: мошенники рассылают фейковые штрафы об аресте имущества от лица ведомств
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Мошенники рассылают ложные "официальные письма" от ведомств, которые предупреждают о якобы существующих задолженностях и угрожают арестом имущества в случае неуплаты, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Граждане получают "официальные письма" от ведомств, в которых сообщают о задолженностях и угрожают штрафами и арестом имущества в случае неуплаты. В уведомлении говорится, что просрочены платежи, указана конкретная сумма и прилагается QR-код или ссылка для перехода к оплате", - сообщается в материалах.
По словам правоохранителей, мошенники предлагают проводить оплату через СБП, для большего воздействия предлагают скидки, которые действуют "только сейчас и при такой форме оплаты".
В ведомстве рекомендуют проверять штрафы только через Госуслуги и Федеральную налоговую службу.
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