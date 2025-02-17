Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ рассказали, как часто банки возвращают деньги, похищенные мошенниками - 17.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250217/moshenniki-854995223.html
В ЦБ рассказали, как часто банки возвращают деньги, похищенные мошенниками
В ЦБ рассказали, как часто банки возвращают деньги, похищенные мошенниками - 17.02.2025, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали, как часто банки возвращают деньги, похищенные мошенниками
Российские банки в 2024 году вернули клиентам похищенные у них кибермошенниками деньги в 17,3% случаев - частично или полностью, следует из материала Банка... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T13:28+0300
2025-02-17T13:28+0300
банк россии
финансы
банки
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853381706_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_51d6988cad9410e9adf3ed10e9e58bf0.jpg
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Российские банки в 2024 году вернули клиентам похищенные у них кибермошенниками деньги в 17,3% случаев - частично или полностью, следует из материала Банка России. "По действующему с июля 2024 года закону банк обязан возместить клиенту похищенные деньги, если не приостановил на 2 дня перевод на подозрительный счет из базы данных Банка России. Частично вернул – 4,6%; полностью вернул – 12,7%; не вернул – 82,7%. Подавляющее большинство граждан, находясь под влиянием мошенников, сами переводят им деньги или сообщают банковские данные", - следует из материала ЦБ РФ по итогам ежегодного опроса о портрете пострадавшего от кибермошенников. По данным регулятора, увеличилась доля хищения сумм свыше 20 тысяч рублей. Так, доля хищений сумм от 20 до 100 тысяч рублей выросла с 17,9% до 20,3%. Отмечен рост хищений сумм от 100 до 500 тысяч рублей - на 3,1 процентного пункта, до 13%, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей - на 2,1 процентного пункта, до 5,9%, а сумм более 1 миллиона рублей - на 1,2 процентного пункта, до 5,5%. Доля хищений сумм до 20 тысяч рублей сократилась с 64,1% в 2023 году до 55,3% в 2024 году. Большинство похищенных в 2024 году денег у опрошенных граждан были собственными - так ответили 71,2% россиян, у 15,4% респондентов это были кредитные деньги, а у 13,4% - собственные и кредитные деньги. Также отмечается сокращение количества граждан, которые в результате обмана никуда не обращались для защиты своих прав. Среди них в основном пострадавшие, сумма ущерба которых составляет менее 20 тысяч рублей. Так, в 2024 году выросла на 8,7 процентного пункта доля тех, кто обратился в свой банк - до 42,8% против 34,1% в 2023 году. Доля обратившихся в полицию увеличилась на 2,3 процентного пункта, до 30%. При этом снизилась доля тех, кто никуда не обращался, - на 9 процентных пунктов, до 18,3%. Доля тех, кто обратился в Банк России, сократилась на 3,3 процентного пункта, до 3,9%, к финансовому уполномоченному – на 0,8 процентного пункта, до 1,2%, а в Роспотребнадзор – на 0,5 процентного пункта, до 1,2%. Год назад в феврале ЦБ РФ сообщал, что доля возвращенных российскими банками своим клиентам похищенных мошенниками средств в 2023 году составила 8,7%, увеличившись почти вдвое, а объем возвращенных денег достиг 1,38 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20250211/moshenniki-854833820.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853381706_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_76e7704e90fe2a566d8ccbdf8a17c9b0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия
Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ
13:28 17.02.2025
 
В ЦБ рассказали, как часто банки возвращают деньги, похищенные мошенниками

ЦБ: банки в 2024 году вернули деньги пострадавшим от мошенников в 17,3% случаев

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Российские банки в 2024 году вернули клиентам похищенные у них кибермошенниками деньги в 17,3% случаев - частично или полностью, следует из материала Банка России.
"По действующему с июля 2024 года закону банк обязан возместить клиенту похищенные деньги, если не приостановил на 2 дня перевод на подозрительный счет из базы данных Банка России. Частично вернул – 4,6%; полностью вернул – 12,7%; не вернул – 82,7%. Подавляющее большинство граждан, находясь под влиянием мошенников, сами переводят им деньги или сообщают банковские данные", - следует из материала ЦБ РФ по итогам ежегодного опроса о портрете пострадавшего от кибермошенников.
По данным регулятора, увеличилась доля хищения сумм свыше 20 тысяч рублей. Так, доля хищений сумм от 20 до 100 тысяч рублей выросла с 17,9% до 20,3%. Отмечен рост хищений сумм от 100 до 500 тысяч рублей - на 3,1 процентного пункта, до 13%, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей - на 2,1 процентного пункта, до 5,9%, а сумм более 1 миллиона рублей - на 1,2 процентного пункта, до 5,5%. Доля хищений сумм до 20 тысяч рублей сократилась с 64,1% в 2023 году до 55,3% в 2024 году.
Большинство похищенных в 2024 году денег у опрошенных граждан были собственными - так ответили 71,2% россиян, у 15,4% респондентов это были кредитные деньги, а у 13,4% - собственные и кредитные деньги.
Также отмечается сокращение количества граждан, которые в результате обмана никуда не обращались для защиты своих прав. Среди них в основном пострадавшие, сумма ущерба которых составляет менее 20 тысяч рублей.
Так, в 2024 году выросла на 8,7 процентного пункта доля тех, кто обратился в свой банк - до 42,8% против 34,1% в 2023 году. Доля обратившихся в полицию увеличилась на 2,3 процентного пункта, до 30%. При этом снизилась доля тех, кто никуда не обращался, - на 9 процентных пунктов, до 18,3%. Доля тех, кто обратился в Банк России, сократилась на 3,3 процентного пункта, до 3,9%, к финансовому уполномоченному – на 0,8 процентного пункта, до 1,2%, а в Роспотребнадзор – на 0,5 процентного пункта, до 1,2%.
Год назад в феврале ЦБ РФ сообщал, что доля возвращенных российскими банками своим клиентам похищенных мошенниками средств в 2023 году составила 8,7%, увеличившись почти вдвое, а объем возвращенных денег достиг 1,38 миллиарда рублей.
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
Мошенники похитили свыше 421 миллиона рублей у жительницы Самары
11 февраля, 09:27
 
Банк РоссииФинансыБанкиРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала