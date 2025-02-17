https://1prime.ru/20250217/moshenniki-854995223.html

В ЦБ рассказали, как часто банки возвращают деньги, похищенные мошенниками

В ЦБ рассказали, как часто банки возвращают деньги, похищенные мошенниками - 17.02.2025, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали, как часто банки возвращают деньги, похищенные мошенниками

Российские банки в 2024 году вернули клиентам похищенные у них кибермошенниками деньги в 17,3% случаев - частично или полностью, следует из материала Банка... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T13:28+0300

2025-02-17T13:28+0300

2025-02-17T13:28+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Российские банки в 2024 году вернули клиентам похищенные у них кибермошенниками деньги в 17,3% случаев - частично или полностью, следует из материала Банка России. "По действующему с июля 2024 года закону банк обязан возместить клиенту похищенные деньги, если не приостановил на 2 дня перевод на подозрительный счет из базы данных Банка России. Частично вернул – 4,6%; полностью вернул – 12,7%; не вернул – 82,7%. Подавляющее большинство граждан, находясь под влиянием мошенников, сами переводят им деньги или сообщают банковские данные", - следует из материала ЦБ РФ по итогам ежегодного опроса о портрете пострадавшего от кибермошенников. По данным регулятора, увеличилась доля хищения сумм свыше 20 тысяч рублей. Так, доля хищений сумм от 20 до 100 тысяч рублей выросла с 17,9% до 20,3%. Отмечен рост хищений сумм от 100 до 500 тысяч рублей - на 3,1 процентного пункта, до 13%, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей - на 2,1 процентного пункта, до 5,9%, а сумм более 1 миллиона рублей - на 1,2 процентного пункта, до 5,5%. Доля хищений сумм до 20 тысяч рублей сократилась с 64,1% в 2023 году до 55,3% в 2024 году. Большинство похищенных в 2024 году денег у опрошенных граждан были собственными - так ответили 71,2% россиян, у 15,4% респондентов это были кредитные деньги, а у 13,4% - собственные и кредитные деньги. Также отмечается сокращение количества граждан, которые в результате обмана никуда не обращались для защиты своих прав. Среди них в основном пострадавшие, сумма ущерба которых составляет менее 20 тысяч рублей. Так, в 2024 году выросла на 8,7 процентного пункта доля тех, кто обратился в свой банк - до 42,8% против 34,1% в 2023 году. Доля обратившихся в полицию увеличилась на 2,3 процентного пункта, до 30%. При этом снизилась доля тех, кто никуда не обращался, - на 9 процентных пунктов, до 18,3%. Доля тех, кто обратился в Банк России, сократилась на 3,3 процентного пункта, до 3,9%, к финансовому уполномоченному – на 0,8 процентного пункта, до 1,2%, а в Роспотребнадзор – на 0,5 процентного пункта, до 1,2%. Год назад в феврале ЦБ РФ сообщал, что доля возвращенных российскими банками своим клиентам похищенных мошенниками средств в 2023 году составила 8,7%, увеличившись почти вдвое, а объем возвращенных денег достиг 1,38 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20250211/moshenniki-854833820.html

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финансы, банки, россия