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В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошенников - 17.02.2025, ПРАЙМ
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В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошенников
В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошенников - 17.02.2025, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошенников
Проживающие в городах работающие россиянки со средним уровнем дохода и средним образованием чаще всего в 2024 году становились жертвами финансовых мошенников,... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T15:33+0300
2025-02-17T15:33+0300
мошенничество
банки
финансы
общество
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Проживающие в городах работающие россиянки со средним уровнем дохода и средним образованием чаще всего в 2024 году становились жертвами финансовых мошенников, следует из ежегодного опроса Банка России. ЦБ выяснил, что в прошлом году каждый третий из десяти респондентов сталкивался с разными видами финансового кибермошенничества, при этом 9% пострадавших лишились денег. "Стать жертвой кибермошенников может любой человек. Тем не менее наибольший интерес для них представляют граждане, которые проявляют высокую экономическую активность и часто пользуются банковскими сервисами – люди в возрасте от 25 до 64 лет. Среди пострадавших наблюдается рост числа граждан старше 65 лет. В 2024 году жертвами мошенников чаще всего становились работающие женщины со средним уровнем дохода и средним образованием, которые проживают в городе и имеют постоянную занятость", - говорится в сообщении. При этом доля пострадавших женщин в 2024 году составила 52,6%, мужчин 47,4%. "Если в 2023 году среди пострадавших доля женщин была существенно (на 11 процентного пункта) выше доли мужчин, то в 2024 году этот разрыв сократился (на 5,2 процентного пункта)", - рассказал регулятор. Также ЦБ выяснил, что активность мошенников против жителей сельских территорий незначительно выросла и составила 25,6%. Регулятор отметил, что 84,4% респондентов при взаимодействии со злоумышленниками не поддавались на их уловки и не совершали никаких действий (в 2023 году - 87,6%). В 2024 году выросло число людей, которые совершили какое-либо действие под влиянием мошенников. Например, 18,9% сообщили, что переходили по ссылке, которую присылали злоумышленники, 15,6% переводили им деньги, 11,2% сообщали аферистам коды из смс-сообщений от "Госуслуг", 10,8% раскрывали коды из смс-сообщений или push-уведомлений от банка, 7,6% вводили данные банковской карты на сайте. Согласно представленным ЦБ данным, 36,1% жертв кибермошенников оказались в возрасте от 25 до 44 лет, 27,5% - от 45 до 64 лет, 16,6% - от 65 лет. Доля пострадавших от кибермошенников в возрасте 14-19 лет составила 10,8%, а 20-24 лет - 9%. Телефонное и смс-мошенничество до сих пор преобладает, но за год доля этого канала обмана сократилась на 8,4 процентного пункта - до 45,6%. Впервые в пятерке популярных у кибермошенников приемов, как подчеркнул ЦБ, стало получение доступа к аккаунтам людей на "Госуслугах": 7%. Атака через мессенджеры заняла 15,7%, сообщения в соцсетях – 10,3%, письма на электронную почту – 7,7%. На остальные каналы мошенничества (фишинговые ресурсы, поддельные QR-коды и прочие) пришлось 13,7%.
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банки, финансы, общество
Мошенничество, Банки, Финансы, Общество
15:33 17.02.2025
 
В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошенников

ЦБ: горожанки со средним доходом чаще всего подвергались обману мошенников

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкХакер за компьютером
Хакер за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Проживающие в городах работающие россиянки со средним уровнем дохода и средним образованием чаще всего в 2024 году становились жертвами финансовых мошенников, следует из ежегодного опроса Банка России.
ЦБ выяснил, что в прошлом году каждый третий из десяти респондентов сталкивался с разными видами финансового кибермошенничества, при этом 9% пострадавших лишились денег.
"Стать жертвой кибермошенников может любой человек. Тем не менее наибольший интерес для них представляют граждане, которые проявляют высокую экономическую активность и часто пользуются банковскими сервисами – люди в возрасте от 25 до 64 лет. Среди пострадавших наблюдается рост числа граждан старше 65 лет. В 2024 году жертвами мошенников чаще всего становились работающие женщины со средним уровнем дохода и средним образованием, которые проживают в городе и имеют постоянную занятость", - говорится в сообщении.
При этом доля пострадавших женщин в 2024 году составила 52,6%, мужчин 47,4%. "Если в 2023 году среди пострадавших доля женщин была существенно (на 11 процентного пункта) выше доли мужчин, то в 2024 году этот разрыв сократился (на 5,2 процентного пункта)", - рассказал регулятор. Также ЦБ выяснил, что активность мошенников против жителей сельских территорий незначительно выросла и составила 25,6%.
Регулятор отметил, что 84,4% респондентов при взаимодействии со злоумышленниками не поддавались на их уловки и не совершали никаких действий (в 2023 году - 87,6%). В 2024 году выросло число людей, которые совершили какое-либо действие под влиянием мошенников. Например, 18,9% сообщили, что переходили по ссылке, которую присылали злоумышленники, 15,6% переводили им деньги, 11,2% сообщали аферистам коды из смс-сообщений от "Госуслуг", 10,8% раскрывали коды из смс-сообщений или push-уведомлений от банка, 7,6% вводили данные банковской карты на сайте.
Согласно представленным ЦБ данным, 36,1% жертв кибермошенников оказались в возрасте от 25 до 44 лет, 27,5% - от 45 до 64 лет, 16,6% - от 65 лет. Доля пострадавших от кибермошенников в возрасте 14-19 лет составила 10,8%, а 20-24 лет - 9%.
Телефонное и смс-мошенничество до сих пор преобладает, но за год доля этого канала обмана сократилась на 8,4 процентного пункта - до 45,6%. Впервые в пятерке популярных у кибермошенников приемов, как подчеркнул ЦБ, стало получение доступа к аккаунтам людей на "Госуслугах": 7%. Атака через мессенджеры заняла 15,7%, сообщения в соцсетях – 10,3%, письма на электронную почту – 7,7%. На остальные каналы мошенничества (фишинговые ресурсы, поддельные QR-коды и прочие) пришлось 13,7%.
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
В ЦБ рассказали, как часто банки возвращают деньги, похищенные мошенниками
13:28
 
МошенничествоБанкиФинансыОбщество
 
 
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