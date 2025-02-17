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В Подмосковье в январе провели более 4 тысяч исследований продукции из мяса
В Подмосковье в январе провели более 4 тысяч исследований продукции из мяса - 17.02.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье в январе провели более 4 тысяч исследований продукции из мяса
Свыше 4 тысяч исследований мясной продукции было проведено за январь в Подмосковье, вся продукция допущена к реализации, сообщили в пресс-службе министерства... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T10:59+0300
2025-02-17T10:59+0300
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подмосковье
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Свыше 4 тысяч исследований мясной продукции было проведено за январь в Подмосковье, вся продукция допущена к реализации, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "За январь этого года взято 4159 пробы и проведено 4196 исследований. Экспертизы проводились путем рассмотрения органолептических показателей: цвета, запаха, консистенции", - отметили в пресс-службе. По данным ведомства, вся продукция была допущена к реализации. "При выборе мяса рекомендуется обращать внимание на несколько параметров: при нажатии оно должно быстро восстанавливаться, жир — иметь белый цвет, поверхность — быть сухой и с легким глянцем", - рассказали в Минсельхозпроде.
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московская область, подмосковье, исследование, мясо
Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, исследование, мясо
В Подмосковье в январе провели более 4 тысяч исследований продукции из мяса
В Подмосковье за январь провели свыше 4 тысяч исследований мясной продукции
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Свыше 4 тысяч исследований мясной продукции было проведено за январь в Подмосковье, вся продукция допущена к реализации, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"За январь этого года взято 4159 пробы и проведено 4196 исследований. Экспертизы проводились путем рассмотрения органолептических показателей: цвета, запаха, консистенции", - отметили в пресс-службе.
По данным ведомства, вся продукция была допущена к реализации.
"При выборе мяса рекомендуется обращать внимание на несколько параметров: при нажатии оно должно быстро восстанавливаться, жир — иметь белый цвет, поверхность — быть сухой и с легким глянцем", - рассказали в Минсельхозпроде.
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