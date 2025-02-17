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Песков прокомментировал заявления Вэнса на Мюнхенской конференции - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал заявления Вэнса на Мюнхенской конференции
Песков прокомментировал заявления Вэнса на Мюнхенской конференции - 17.02.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал заявления Вэнса на Мюнхенской конференции
Москва внимательно следила за заявлениями вице-президента США Джей Ди Вэнса на мюнхенской конференции, однако делать выводы пока рано, заявил пресс-секретарь... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T13:09+0300
2025-02-17T13:09+0300
политика
россия
европа
дмитрий песков
джей ди вэнс
сша
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Москва внимательно следила за заявлениями вице-президента США Джей Ди Вэнса на мюнхенской конференции, однако делать выводы пока рано, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Думается, что на основе каких-то первых заявлений делать далеко идущие выводы было бы преждевременным, но, тем не менее, все высказывания мы тщательно фиксировали", - ответил Песков на вопрос РИА Новости, следили ли в Кремле за выступлением Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Также пресс-секретарь, отвечая на вопрос РИА Новости, следили ли в Кремле за выступлением вице-президента, добавил, что информационный фон Мюнхенской конференции по безопасности в этом году в силу критического объема конфликтного потенциала был чересчур перегруженным.В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с критикой в адрес европейских стран. Он заявил об угрозе цензуры в Европе и призвал западные правительства учитывать мнение своих граждан, а не относиться к ним как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза для Европы исходит не от России или Китая, а изнутри нее самой. В пример он привел отмену результатов выборов в Румынии и возможность повторения этого сценария в Германии.
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россия, европа, дмитрий песков, джей ди вэнс, сша
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, Дмитрий Песков, Джей Ди Вэнс, США
13:09 17.02.2025
 
Песков прокомментировал заявления Вэнса на Мюнхенской конференции

Песков: Москва тщательно фиксировала заявления Вэнса на Мюнхенской конференции

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Москва внимательно следила за заявлениями вице-президента США Джей Ди Вэнса на мюнхенской конференции, однако делать выводы пока рано, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Думается, что на основе каких-то первых заявлений делать далеко идущие выводы было бы преждевременным, но, тем не менее, все высказывания мы тщательно фиксировали", - ответил Песков на вопрос РИА Новости, следили ли в Кремле за выступлением Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности.
Также пресс-секретарь, отвечая на вопрос РИА Новости, следили ли в Кремле за выступлением вице-президента, добавил, что информационный фон Мюнхенской конференции по безопасности в этом году в силу критического объема конфликтного потенциала был чересчур перегруженным.
В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с критикой в адрес европейских стран. Он заявил об угрозе цензуры в Европе и призвал западные правительства учитывать мнение своих граждан, а не относиться к ним как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза для Европы исходит не от России или Китая, а изнутри нее самой. В пример он привел отмену результатов выборов в Румынии и возможность повторения этого сценария в Германии.
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ПолитикаРОССИЯЕВРОПАДмитрий ПесковДжей Ди ВэнсСША
 
 
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