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Песков прокомментировал заявления Вэнса на Мюнхенской конференции

Песков прокомментировал заявления Вэнса на Мюнхенской конференции - 17.02.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал заявления Вэнса на Мюнхенской конференции

Москва внимательно следила за заявлениями вице-президента США Джей Ди Вэнса на мюнхенской конференции, однако делать выводы пока рано, заявил пресс-секретарь... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T13:09+0300

2025-02-17T13:09+0300

2025-02-17T13:09+0300

политика

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дмитрий песков

джей ди вэнс

сша

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Москва внимательно следила за заявлениями вице-президента США Джей Ди Вэнса на мюнхенской конференции, однако делать выводы пока рано, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Думается, что на основе каких-то первых заявлений делать далеко идущие выводы было бы преждевременным, но, тем не менее, все высказывания мы тщательно фиксировали", - ответил Песков на вопрос РИА Новости, следили ли в Кремле за выступлением Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Также пресс-секретарь, отвечая на вопрос РИА Новости, следили ли в Кремле за выступлением вице-президента, добавил, что информационный фон Мюнхенской конференции по безопасности в этом году в силу критического объема конфликтного потенциала был чересчур перегруженным.В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с критикой в адрес европейских стран. Он заявил об угрозе цензуры в Европе и призвал западные правительства учитывать мнение своих граждан, а не относиться к ним как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза для Европы исходит не от России или Китая, а изнутри нее самой. В пример он привел отмену результатов выборов в Румынии и возможность повторения этого сценария в Германии.

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россия, европа, дмитрий песков, джей ди вэнс, сша