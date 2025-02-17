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Глава комитета НАТО допустил сокращение военного присутствия США в Европе

Глава комитета НАТО допустил сокращение военного присутствия США в Европе - 17.02.2025, ПРАЙМ

Глава комитета НАТО допустил сокращение военного присутствия США в Европе

Председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне допустил сокращение военного присутствия США в Европе и передислокацию американских военных в... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T15:17+0300

2025-02-17T15:17+0300

2025-02-17T15:17+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне допустил сокращение военного присутствия США в Европе и передислокацию американских военных в Индо-Тихоокеанский регион, передает агентство Блумберг. "США "не выйдут из НАТО"... Но вывод некоторых из ста тысяч военнослужащих, размещенных в Европе, может оказаться на повестке дня из-за "некоторых обязательств, которые США имеют далеко оттуда в Тихом океане", - передает агентство заявление адмирала, сделанное во время интервью в Мюнхене. Как отметил агентству Драгоне, он считает, что сокращение военного присутствия США в Европе будет незначительным. По его мнению, военнослужащие из европейских стран должны быть готовы "закрыть брешь", которая образуется при частичном выводе американских военных.

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общество , нато, европа