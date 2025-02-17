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РСПП предложил индексацию порогов прогрессивного НДФЛ с учетом инфляции

РСПП предложил индексацию порогов прогрессивного НДФЛ с учетом инфляции - 17.02.2025, ПРАЙМ

РСПП предложил индексацию порогов прогрессивного НДФЛ с учетом инфляции

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ввести ежегодную индексацию пороговых значений доходов, используемых для расчета... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T13:22+0300

2025-02-17T13:22+0300

2025-02-17T13:22+0300

экономика

россия

рспп

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ввести ежегодную индексацию пороговых значений доходов, используемых для расчета прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), учитывая уровень инфляции в России. Эта мера была отражена в резолюции Налогового форума, проводимого в рамках Недели российского бизнеса. "Предусмотреть механизм ежегодной индексации порогов, при которых начинают взиматься повышенные ставки НДФЛ от 15% до 22%, ориентируясь на динамику индекса-дефлятора", - сообщается в документе. Минэкономразвития ежегодно устанавливает индекс-дефлятор, который используется для корректировки сумм с учетом инфляции в некоторых налогах, сборах и других обязательных платежах. Значение индекса зависит от уровня инфляции и может различаться для разных отраслей экономики.С 2025 года в России была расширена прогрессивная шкала НДФЛ. Для доходов до 2,4 миллиона рублей в год была сохранена ставка 13%, с доходов, превышающих 2,4 миллиона рублей и до 5 миллиона рублей налог взимается по ставке 15%. Доход от 5 миллионов до 20 миллионов рублей облагается по ставке 18%, от 20 миллионов до 50 миллионов рублей – 20%, а сумма дохода, превышающая 50 миллионов рублей в год, облагается по ставке 22%. Повышенные ставки применяются не ко всему доходу, а только к сумме превышения установленных пороговых уровней. В настоящее время данные пороговые значения зафиксированы в законодательстве и не подлежат индексации.Банк России повысил прогноз инфляции в РФ на 2025 год до уровня 7-8% с 4,5-5%, прогнозировавшихся ранее. Официальный прогноз инфляции от Минэкономразвития на текущий год составляет 4,5%.

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россия, рспп