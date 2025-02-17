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В Нидерландах признали военное преимущество России над Украиной
В Нидерландах признали военное преимущество России над Украиной - 17.02.2025, ПРАЙМ
В Нидерландах признали военное преимущество России над Украиной
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс признал, что Россия находится в гораздо лучшем военном положении, чем Украина, а также отметил необходимость первых | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T13:25+0300
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ГААГА, 17 фев - ПРАЙМ. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс признал, что Россия находится в гораздо лучшем военном положении, чем Украина, а также отметил необходимость первых предложений по переговорам.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений в связи с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. Как отметил Трамп, бывший президент США Джо Байден допустил ошибку, заявив, что Украина может присоединиться к НАТО. Это действие впоследствии и привело к эскалации конфликта, сказал Трамп.Как отметил Брекелманс, то, что США "пошли на уступки" до начала переговоров является демонстрацией того факта, что Россия на данный момент находится в более выгодной и сильной позиции, чем Украина."Россия находится в гораздо лучшем военном положении. Поэтому необходимы первые открытые предложения", - сказал Брекелманс в телепрограмме Buitenhof на телеканале NPO 1. Кроме того, министр обороны Нидерландов выразил поддержку генсека НАТО Марка Рютте, который призвал Европу бороться за место за столом переговоров по вопросу конфликта на Украине.В среду между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, продлившийся почти полтора часа. По информации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, лидеры стран обсудили вопросы обмена граждан России и США, а также подняли вопрос урегулирования украинского конфликта. Песков также отметил, что Вашингтон является главным визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп также объявил о планах встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, и в скором времени команды президентов России и США займутся подготовкой саммита.
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Политика, НИДЕРЛАНДЫ, НАТО, РОССИЯ, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, УКРАИНА
В Нидерландах признали военное преимущество России над Украиной
Минобороны Нидерландов: Россия в более выгодном военном положении, чем Украина
ГААГА, 17 фев - ПРАЙМ. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс признал, что Россия находится в гораздо лучшем военном положении, чем Украина, а также отметил необходимость первых предложений по переговорам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений в связи с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. Как отметил Трамп, бывший президент США Джо Байден допустил ошибку, заявив, что Украина может присоединиться к НАТО. Это действие впоследствии и привело к эскалации конфликта, сказал Трамп.
Как отметил Брекелманс, то, что США "пошли на уступки" до начала переговоров является демонстрацией того факта, что Россия на данный момент находится в более выгодной и сильной позиции, чем Украина.
"Россия находится в гораздо лучшем военном положении. Поэтому необходимы первые открытые предложения", - сказал Брекелманс в телепрограмме Buitenhof на телеканале NPO 1.
Кроме того, министр обороны Нидерландов выразил поддержку генсека НАТО Марка Рютте, который призвал Европу бороться за место за столом переговоров по вопросу конфликта на Украине.
В среду между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, продлившийся почти полтора часа. По информации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, лидеры стран обсудили вопросы обмена граждан России и США, а также подняли вопрос урегулирования украинского конфликта. Песков также отметил, что Вашингтон является главным визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп также объявил о планах встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, и в скором времени команды президентов России и США займутся подготовкой саммита.
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