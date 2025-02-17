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МИД Нигерии заявил, что страна ожидает выгоды от вступления в БРИКС

МИД Нигерии заявил, что страна ожидает выгоды от вступления в БРИКС - 17.02.2025, ПРАЙМ

МИД Нигерии заявил, что страна ожидает выгоды от вступления в БРИКС

Нигерия вступила в БРИКС, уже имея крепкие связи со странами-основательницами объединения, рассчитывает на выгоду от данного шага, заявил РИА Новости министр... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T13:40+0300

2025-02-17T13:40+0300

2025-02-17T13:40+0300

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АДДИС-АБЕБА, 17 фев – ПРАЙМ. Нигерия вступила в БРИКС, уже имея крепкие связи со странами-основательницами объединения, рассчитывает на выгоду от данного шага, заявил РИА Новости министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар. "Мы присоединились к БРИКС в качестве партнера, а не члена организации, в которой уже состоят многие из наших близких торговых партнеров. У нас давние отношения с Бразилией и, конечно же, Россией, Индия является одним из сильнейших партнеров в торговле, а Китай – крупнейший по объему торговли с нами, ЮАР для нас братская страна", - пояснил министр на полях саммита Африканского союза. Говоря об отношениях с ЮАР, министр отметил, что многие из руководителей на высокопоставленных должностях в ЮАР когда-то учились вместе с будущими нигерийскими чиновниками. "Это очень крепкие связи, которые мы будем поддерживать, надеемся, что мы получим от них выгоду", - отметил Туггар. Нигерия в январе стала девятой страной-партнером БРИКС вслед за Белоруссией, Боливией, Кубой, Казахстаном, Малайзией, Таиландом, Угандой и Узбекистаном, отмечали в бразильском МИД. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран.

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нигерия, брикс, мировая экономика, мид