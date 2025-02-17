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Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Норникеля"
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Норникеля" - 17.02.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Норникеля"
Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дорожающих акций компании "Норильский никель", следует из... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T13:44+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дорожающих акций компании "Норильский никель", следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 17.02.2025, 13-24 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 145.32) и диапазона оценки рыночных рисков (до 156.13 руб., эквивалентно ставке 21.25 %) ценной бумаги GMKN (ГМКНорНик)", - говорится в сообщении биржи. К 13.39 мск акции "Норникеля" дорожают на 4,56% относительно предыдущего закрытия, до 137,5 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
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рынки, торги, акции
Экономика, Рынки, Торги, Акции
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Норникеля"
Мосбиржа повысила границу ценового коридора сильно дорожающих акций "Норникеля"
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дорожающих акций компании "Норильский никель", следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 17.02.2025, 13-24 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 145.32) и диапазона оценки рыночных рисков (до 156.13 руб., эквивалентно ставке 21.25 %) ценной бумаги GMKN (ГМКНорНик)", - говорится в сообщении биржи.
К 13.39 мск акции "Норникеля" дорожают на 4,56% относительно предыдущего закрытия, до 137,5 рубля.
Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.
При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Совкомфлота"