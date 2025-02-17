https://1prime.ru/20250217/novostroyki-854989706.html

Спрос на новостройки Москвы вырос почти на 30 процентов

Спрос на новостройки Москвы вырос почти на 30 процентов - 17.02.2025, ПРАЙМ

Спрос на новостройки Москвы вырос почти на 30 процентов

Спрос на жилье в новостройках Москвы в старых границах без учета элитного сегмента, оптовых сделок и сделок с юрлицами вырос в январе 2025 года в сравнении с... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T11:58+0300

2025-02-17T11:58+0300

2025-02-17T11:58+0300

экономика

недвижимость

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/83274/27/832742722_0:93:3313:1956_1920x0_80_0_0_829473261af4893854935ff151e1f44c.jpg

МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Спрос на жилье в новостройках Москвы в старых границах без учета элитного сегмента, оптовых сделок и сделок с юрлицами вырос в январе 2025 года в сравнении с январем прошлого года на 29% - почти до 4,7 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), подсчитали аналитики консалтинговой компании Nikoliers. По данным компании, в январе доля покупок новостроек в ипотеку составила 39%, остальной объем пришелся на сделки с рассрочкой и стопроцентной оплатой. Средняя стоимость первичной квартиры в предложении по итогам первого месяца года составила 524 тысячи рублей за квадратный метр - +4% к декабрю, +18% год к году. "В целом объем спроса на столичном рынке новостроек вернулся к значениям 2019-2020 годов (в среднем 5 тысяч зарегистрированных ДДУ в месяц), когда программа льготной ипотеки еще не действовала", - говорится в сообщении компании. По прогнозу Nikoliers, в 2025 году можно ожидать аналогичных объемов спроса за счет увеличения доли сделок в рассрочку – всего примерно 64,4 тысячи сделок. "Наиболее стабильный спрос мы ожидаем в сегментах, где большинство сделок проходит без привлечения заемных средств, то есть в бизнес-, премиум- и элит-классах, тогда как в комфорт-классе возможно дальнейшее снижение уровня продаж", - отмечается в сообщении.

https://1prime.ru/20250109/novostroyki-854092393.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес