https://1prime.ru/20250217/novostroyki-854989706.html
Спрос на новостройки Москвы вырос почти на 30 процентов
Спрос на новостройки Москвы вырос почти на 30 процентов - 17.02.2025, ПРАЙМ
Спрос на новостройки Москвы вырос почти на 30 процентов
Спрос на жилье в новостройках Москвы в старых границах без учета элитного сегмента, оптовых сделок и сделок с юрлицами вырос в январе 2025 года в сравнении с... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T11:58+0300
2025-02-17T11:58+0300
2025-02-17T11:58+0300
экономика
недвижимость
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/27/832742722_0:93:3313:1956_1920x0_80_0_0_829473261af4893854935ff151e1f44c.jpg
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Спрос на жилье в новостройках Москвы в старых границах без учета элитного сегмента, оптовых сделок и сделок с юрлицами вырос в январе 2025 года в сравнении с январем прошлого года на 29% - почти до 4,7 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), подсчитали аналитики консалтинговой компании Nikoliers. По данным компании, в январе доля покупок новостроек в ипотеку составила 39%, остальной объем пришелся на сделки с рассрочкой и стопроцентной оплатой. Средняя стоимость первичной квартиры в предложении по итогам первого месяца года составила 524 тысячи рублей за квадратный метр - +4% к декабрю, +18% год к году. "В целом объем спроса на столичном рынке новостроек вернулся к значениям 2019-2020 годов (в среднем 5 тысяч зарегистрированных ДДУ в месяц), когда программа льготной ипотеки еще не действовала", - говорится в сообщении компании. По прогнозу Nikoliers, в 2025 году можно ожидать аналогичных объемов спроса за счет увеличения доли сделок в рассрочку – всего примерно 64,4 тысячи сделок. "Наиболее стабильный спрос мы ожидаем в сегментах, где большинство сделок проходит без привлечения заемных средств, то есть в бизнес-, премиум- и элит-классах, тогда как в комфорт-классе возможно дальнейшее снижение уровня продаж", - отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/20250109/novostroyki-854092393.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/27/832742722_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_72bf635d4496b7c385a952835f0284c5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес
Экономика, Недвижимость, Бизнес
Спрос на новостройки Москвы вырос почти на 30 процентов
Спрос на жилье в новостройках Москвы вырос в январе 2025 до 4,7 тысячи договоров
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Спрос на жилье в новостройках Москвы в старых границах без учета элитного сегмента, оптовых сделок и сделок с юрлицами вырос в январе 2025 года в сравнении с январем прошлого года на 29% - почти до 4,7 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), подсчитали аналитики консалтинговой компании Nikoliers.
По данным компании, в январе доля покупок новостроек в ипотеку составила 39%, остальной объем пришелся на сделки с рассрочкой и стопроцентной оплатой. Средняя стоимость первичной квартиры в предложении по итогам первого месяца года составила 524 тысячи рублей за квадратный метр - +4% к декабрю, +18% год к году.
"В целом объем спроса на столичном рынке новостроек вернулся к значениям 2019-2020 годов (в среднем 5 тысяч зарегистрированных ДДУ в месяц), когда программа льготной ипотеки еще не действовала", - говорится в сообщении компании.
По прогнозу Nikoliers, в 2025 году можно ожидать аналогичных объемов спроса за счет увеличения доли сделок в рассрочку – всего примерно 64,4 тысячи сделок.
"Наиболее стабильный спрос мы ожидаем в сегментах, где большинство сделок проходит без привлечения заемных средств, то есть в бизнес-, премиум- и элит-классах, тогда как в комфорт-классе возможно дальнейшее снижение уровня продаж", - отмечается в сообщении.
Аналитики подсчитали, на сколько подорожали новостройки в России за год