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Союз торговых центров пригласил вернуться в Россию Uniqlo, Inditex и H&M

Союз торговых центров пригласил вернуться в Россию Uniqlo, Inditex и H&M - 17.02.2025, ПРАЙМ

Союз торговых центров пригласил вернуться в Россию Uniqlo, Inditex и H&M

Союз торговых центров отправил обращение компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T10:20+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Союз торговых центров отправил обращение компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию. Об этом РИА Недвижимость заявили в СТЦ. "От имени Союза торговых центров мы хотели бы обратиться к возможным изменениям в текущем политическом ландшафте и их последствиям для возвращения ваших брендов на российский рынок", - говорится в письме организации, направленном в адрес указанных компаний (имеется в распоряжении РИА Недвижимость).Многие выразили заинтересованность в долгосрочном партнерстве и признали ценность этих брендов. Союз готов содействовать диалогу и решать логистические проблемы для облегчения возвращения на рынок. Отдельно отмечается, что магазины Uniqlo являются якорными арендаторами в торговых центрах и имеют хорошие продажи.Для возвращения на российский рынок необходимо снять антироссийские санкции. Вице-президент Союза торговых центров подчеркнула, что уход компаний с рынка не означает, что они не вернутся, и предложила использовать местных партнеров, как это делают некоторые крупные компании в ОАЭ. Возвращение на российский рынок является важным для указанных брендов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, uniqlo, inditex, h&m