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Союз торговых центров пригласил вернуться в Россию Uniqlo, Inditex и H&M - 17.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Союз торговых центров пригласил вернуться в Россию Uniqlo, Inditex и H&M
Союз торговых центров пригласил вернуться в Россию Uniqlo, Inditex и H&M - 17.02.2025, ПРАЙМ
Союз торговых центров пригласил вернуться в Россию Uniqlo, Inditex и H&M
Союз торговых центров отправил обращение компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T10:20+0300
2025-02-17T10:26+0300
экономика
бизнес
россия
uniqlo
inditex
h&m
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Союз торговых центров отправил обращение компаниям Uniqlo, H&amp;M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull &amp; Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию. Об этом РИА Недвижимость заявили в СТЦ. "От имени Союза торговых центров мы хотели бы обратиться к возможным изменениям в текущем политическом ландшафте и их последствиям для возвращения ваших брендов на российский рынок", - говорится в письме организации, направленном в адрес указанных компаний (имеется в распоряжении РИА Недвижимость).Многие выразили заинтересованность в долгосрочном партнерстве и признали ценность этих брендов. Союз готов содействовать диалогу и решать логистические проблемы для облегчения возвращения на рынок. Отдельно отмечается, что магазины Uniqlo являются якорными арендаторами в торговых центрах и имеют хорошие продажи.Для возвращения на российский рынок необходимо снять антироссийские санкции. Вице-президент Союза торговых центров подчеркнула, что уход компаний с рынка не означает, что они не вернутся, и предложила использовать местных партнеров, как это делают некоторые крупные компании в ОАЭ. Возвращение на российский рынок является важным для указанных брендов.
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бизнес, россия, uniqlo, inditex, h&m
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Uniqlo, Inditex, H&M
10:20 17.02.2025 (обновлено: 10:26 17.02.2025)
 
Союз торговых центров пригласил вернуться в Россию Uniqlo, Inditex и H&M

Союз торговых центров предложил вернуться в Россию брендам Uniqlo, Inditex и H&M

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТЦ
ТЦ - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Союз торговых центров отправил обращение компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию. Об этом РИА Недвижимость заявили в СТЦ.
"От имени Союза торговых центров мы хотели бы обратиться к возможным изменениям в текущем политическом ландшафте и их последствиям для возвращения ваших брендов на российский рынок", - говорится в письме организации, направленном в адрес указанных компаний (имеется в распоряжении РИА Недвижимость).
Многие выразили заинтересованность в долгосрочном партнерстве и признали ценность этих брендов. Союз готов содействовать диалогу и решать логистические проблемы для облегчения возвращения на рынок. Отдельно отмечается, что магазины Uniqlo являются якорными арендаторами в торговых центрах и имеют хорошие продажи.
Для возвращения на российский рынок необходимо снять антироссийские санкции. Вице-президент Союза торговых центров подчеркнула, что уход компаний с рынка не означает, что они не вернутся, и предложила использовать местных партнеров, как это делают некоторые крупные компании в ОАЭ. Возвращение на российский рынок является важным для указанных брендов.
Магазин одежды - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
Аналитики ожидают массового возвращения в Россию иностранных компаний
09:18
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯUniqloInditexH&M
 
 
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