https://1prime.ru/20250217/opek-854998175.html

Новак: ОПЕК+ не обсуждал перенос намеченного на апрель увеличения добычи

Новак: ОПЕК+ не обсуждал перенос намеченного на апрель увеличения добычи - 17.02.2025, ПРАЙМ

Новак: ОПЕК+ не обсуждал перенос намеченного на апрель увеличения добычи

ОПЕК+ пока не обсуждал возможность передвинуть на более поздний срок увеличение добычи нефти, которое запланировано на апрель, сообщил журналистам вице-премьер... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T14:27+0300

2025-02-17T14:27+0300

2025-02-17T14:27+0300

экономика

сделка опек+

александр новак

добыча нефти

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. ОПЕК+ пока не обсуждал возможность передвинуть на более поздний срок увеличение добычи нефти, которое запланировано на апрель, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак. Агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов ранее сообщило, что ОПЕК+ рассматривает возможность перенести запланированное на апрель постепенное увеличение добычи. "У нас было недавно заседание министерского мониторингового комитета, в рамках которого мы никаких решений на этот счет не принимали", - сказал Новак.По его словам, имеющая на сегодняшний день дата - с апреля - "так и стоит", и пока других обсуждений не было. Новак добавил, что есть возможность ежемесячно мониторить ситуацию.

https://1prime.ru/20250212/neft-854881277.html

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сделка опек+, александр новак, добыча нефти