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Новак: ОПЕК+ не обсуждал перенос намеченного на апрель увеличения добычи - 17.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Новак: ОПЕК+ не обсуждал перенос намеченного на апрель увеличения добычи
Новак: ОПЕК+ не обсуждал перенос намеченного на апрель увеличения добычи - 17.02.2025, ПРАЙМ
Новак: ОПЕК+ не обсуждал перенос намеченного на апрель увеличения добычи
ОПЕК+ пока не обсуждал возможность передвинуть на более поздний срок увеличение добычи нефти, которое запланировано на апрель, сообщил журналистам вице-премьер... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T14:27+0300
2025-02-17T14:27+0300
экономика
сделка опек+
александр новак
добыча нефти
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. ОПЕК+ пока не обсуждал возможность передвинуть на более поздний срок увеличение добычи нефти, которое запланировано на апрель, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак. Агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов ранее сообщило, что ОПЕК+ рассматривает возможность перенести запланированное на апрель постепенное увеличение добычи. "У нас было недавно заседание министерского мониторингового комитета, в рамках которого мы никаких решений на этот счет не принимали", - сказал Новак.По его словам, имеющая на сегодняшний день дата - с апреля - "так и стоит", и пока других обсуждений не было. Новак добавил, что есть возможность ежемесячно мониторить ситуацию.
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сделка опек+, александр новак, добыча нефти
Экономика, Сделка ОПЕК+, Александр Новак, добыча нефти
14:27 17.02.2025
 
Новак: ОПЕК+ не обсуждал перенос намеченного на апрель увеличения добычи

Новак: ОПЕК+ пока не обсуждал перенос запланированного на апрель увеличения нефтедобычи

 | Перейти в медиабанкОПЕК
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. ОПЕК+ пока не обсуждал возможность передвинуть на более поздний срок увеличение добычи нефти, которое запланировано на апрель, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.
Агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов ранее сообщило, что ОПЕК+ рассматривает возможность перенести запланированное на апрель постепенное увеличение добычи.
"У нас было недавно заседание министерского мониторингового комитета, в рамках которого мы никаких решений на этот счет не принимали", - сказал Новак.
По его словам, имеющая на сегодняшний день дата - с апреля - "так и стоит", и пока других обсуждений не было. Новак добавил, что есть возможность ежемесячно мониторить ситуацию.
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