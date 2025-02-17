https://1prime.ru/20250217/opek-854998175.html
Новак: ОПЕК+ не обсуждал перенос намеченного на апрель увеличения добычи
Новак: ОПЕК+ не обсуждал перенос намеченного на апрель увеличения добычи - 17.02.2025, ПРАЙМ
Новак: ОПЕК+ не обсуждал перенос намеченного на апрель увеличения добычи
ОПЕК+ пока не обсуждал возможность передвинуть на более поздний срок увеличение добычи нефти, которое запланировано на апрель, сообщил журналистам вице-премьер... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T14:27+0300
2025-02-17T14:27+0300
2025-02-17T14:27+0300
экономика
сделка опек+
александр новак
добыча нефти
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/12/840751288_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_66fd490bccd22b3dd1751f85b88b1779.png
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. ОПЕК+ пока не обсуждал возможность передвинуть на более поздний срок увеличение добычи нефти, которое запланировано на апрель, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак. Агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов ранее сообщило, что ОПЕК+ рассматривает возможность перенести запланированное на апрель постепенное увеличение добычи. "У нас было недавно заседание министерского мониторингового комитета, в рамках которого мы никаких решений на этот счет не принимали", - сказал Новак.По его словам, имеющая на сегодняшний день дата - с апреля - "так и стоит", и пока других обсуждений не было. Новак добавил, что есть возможность ежемесячно мониторить ситуацию.
https://1prime.ru/20250212/neft-854881277.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/12/840751288_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_a9494e0f3648fa3ba711bf6793146944.png
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сделка опек+, александр новак, добыча нефти
Экономика, Сделка ОПЕК+, Александр Новак, добыча нефти
Новак: ОПЕК+ не обсуждал перенос намеченного на апрель увеличения добычи
Новак: ОПЕК+ пока не обсуждал перенос запланированного на апрель увеличения нефтедобычи
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. ОПЕК+ пока не обсуждал возможность передвинуть на более поздний срок увеличение добычи нефти, которое запланировано на апрель, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.
Агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов ранее сообщило, что ОПЕК+ рассматривает возможность перенести запланированное на апрель постепенное увеличение добычи.
"У нас было недавно заседание министерского мониторингового комитета, в рамках которого мы никаких решений на этот счет не принимали", - сказал Новак.
По его словам, имеющая на сегодняшний день дата - с апреля - "так и стоит", и пока других обсуждений не было. Новак добавил, что есть возможность ежемесячно мониторить ситуацию.
Россия и Центральная Азия снизили экспорт нефти, заявили в ОПЕК