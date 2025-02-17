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В Госдуме назвали новую схему поставок оружия на Украину "идеей фикс" - 17.02.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали новую схему поставок оружия на Украину "идеей фикс"
В Госдуме назвали новую схему поставок оружия на Украину "идеей фикс" - 17.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали новую схему поставок оружия на Украину "идеей фикс"
Новая схема, предусматривающая продажу американского оружия европейским странам для последующей передачи Украине, не имеет перспектив, считает депутат Госдумы... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T11:27+0300
2025-02-17T11:27+0300
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – ПРАЙМ. Новая схема, предусматривающая продажу американского оружия европейским странам для последующей передачи Украине, не имеет перспектив, считает депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не будет препятствовать европейским союзникам Украины в покупке произведенного в США оружия для Киева."Покупка американского оружия для Украины в тех объемах, которые нужны для ведения войны, не по карману европейскому налогоплательщику. Точнее - обдерут как липку средний класс, а это чревато беспорядками и усилением антиукраинских настроений в обществе. Поддержка киевского режима, скажем прямо, с самого начала была идеей фикс, то есть бесперспективной", - поделился в разговоре с РИА Новости Белик. По мнению депутата, поддержка военного конфликта на Украине за счет европейских средств, без значительной финансовой помощи со стороны США, быстро станет чрезмерно дорогой. Общество, которое на протяжении 80 лет не сталкивалось с военными расходами и лишениями, начнет ощущать на себе последствия оказания помощи Украине."Трамп показал себя жестким, холодным бизнесменом: хотите вооружать Киев - нет проблем, но за свой счет, а цены на оружие из США - заоблачные. Американские производители не работают бесплатно и за идею", - заметил Белик. Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также подчеркивал, что США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, не только поставляя оружие, но и осуществляя подготовку военнослужащих на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Кремль заявлял, что наращивание поставок оружия Украине со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативные последствия.
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россия, украина, сша, госдума, нато, ес, киев
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Госдума, НАТО, ЕС, Киев
11:27 17.02.2025
 
В Госдуме назвали новую схему поставок оружия на Украину "идеей фикс"

Депутат Госдумы назвал бесперспективной новую схему поставок оружия на Украину

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – ПРАЙМ. Новая схема, предусматривающая продажу американского оружия европейским странам для последующей передачи Украине, не имеет перспектив, считает депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не будет препятствовать европейским союзникам Украины в покупке произведенного в США оружия для Киева.
"Покупка американского оружия для Украины в тех объемах, которые нужны для ведения войны, не по карману европейскому налогоплательщику. Точнее - обдерут как липку средний класс, а это чревато беспорядками и усилением антиукраинских настроений в обществе. Поддержка киевского режима, скажем прямо, с самого начала была идеей фикс, то есть бесперспективной", - поделился в разговоре с РИА Новости Белик.
По мнению депутата, поддержка военного конфликта на Украине за счет европейских средств, без значительной финансовой помощи со стороны США, быстро станет чрезмерно дорогой. Общество, которое на протяжении 80 лет не сталкивалось с военными расходами и лишениями, начнет ощущать на себе последствия оказания помощи Украине.
"Трамп показал себя жестким, холодным бизнесменом: хотите вооружать Киев - нет проблем, но за свой счет, а цены на оружие из США - заоблачные. Американские производители не работают бесплатно и за идею", - заметил Белик.
Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также подчеркивал, что США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, не только поставляя оружие, но и осуществляя подготовку военнослужащих на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Кремль заявлял, что наращивание поставок оружия Украине со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативные последствия.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
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