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В Париже пройдет неформальный саммит по Украине - 17.02.2025, ПРАЙМ
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В Париже пройдет неформальный саммит по Украине
В Париже пройдет неформальный саммит по Украине - 17.02.2025, ПРАЙМ
В Париже пройдет неформальный саммит по Украине
Ряд лидеров европейских стран соберется на неформальный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить ситуацию на Украине в свете позиции США, включая недавние... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T01:22+0300
2025-02-17T01:22+0300
экономика
мировая экономика
украина
сша
рф
владимир путин
эммануэль макрон
дональд трамп
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ес
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ПАРИЖ, 17 фев – ПРАЙМ. Ряд лидеров европейских стран соберется на неформальный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить ситуацию на Украине в свете позиции США, включая недавние переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча организована по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Как сообщили в офисе французского президента, неофициальная встреча "по вопросам Украины и безопасности в Европе" пройдет во второй половине дня в Елисейском дворце. В ней примут участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Кроме того, во французскую столицу на переговоры прибудут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Как сообщили в пресс-службе ЕК, дискуссии затем могут продолжиться и в других форматах с целью "объединить всех партнеров, заинтересованных в мире и безопасности в Европе". Как отметили в Елисейском дворце, ЕС "должен сделать больше" для своей безопасности в свете обсуждений РФ и США по Украине. "Мы считаем, что в результате ускорения по украинскому вопросу, а также вследствие того, что говорят американские лидеры, европейцам необходимо делать больше, лучше и последовательно для нашей коллективной безопасности", - сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на советника Макрона. По его словам, Европе "нужно договориться и посмотреть, при каких условиях окончание конфликта на Украине может быть достигнуто", включая "потребности в суверенитете и безопасности Украины, а также Европы". "Речь идет, в частности, о гарантиях безопасности, которые могут дать европейцы и американцы вместе или по отдельности", - отметил собеседник агентства. В Москве решение Макрона созвать чрезвычайный евросаммит расценили как попытку создать имитацию "стратегической автономии" Европы, о чем заявил сенатор Алексей Пушков. Ранее лидеры евроинститутов в Брюсселе заявили, что настаивают на участии Киева и ЕС в мирных переговорах по Украине, без этого якобы "мирное соглашение не будет работать". В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте поддержал мирные переговоры по Украине и посоветовал европейцам "перестать жаловаться" на то, что их не зовут за стол переговоров, и начать выдвигать конкретные инициативы по мирному урегулированию. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии. Ранее агентство AP сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. В Москве ранее заявляли, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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4.7
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мировая экономика, украина, сша, рф, владимир путин, эммануэль макрон, дональд трамп, нато, ес, евросовет
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, РФ, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, НАТО, ЕС, Евросовет
01:22 17.02.2025
 
В Париже пройдет неформальный саммит по Украине

Лидеры ЕС соберутся на саммит в Париже, чтобы обсудить ситуацию на Украине

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ПАРИЖ, 17 фев – ПРАЙМ. Ряд лидеров европейских стран соберется на неформальный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить ситуацию на Украине в свете позиции США, включая недавние переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Встреча организована по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.
Как сообщили в офисе французского президента, неофициальная встреча "по вопросам Украины и безопасности в Европе" пройдет во второй половине дня в Елисейском дворце. В ней примут участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Кроме того, во французскую столицу на переговоры прибудут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Как сообщили в пресс-службе ЕК, дискуссии затем могут продолжиться и в других форматах с целью "объединить всех партнеров, заинтересованных в мире и безопасности в Европе".
Как отметили в Елисейском дворце, ЕС "должен сделать больше" для своей безопасности в свете обсуждений РФ и США по Украине.
"Мы считаем, что в результате ускорения по украинскому вопросу, а также вследствие того, что говорят американские лидеры, европейцам необходимо делать больше, лучше и последовательно для нашей коллективной безопасности", - сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на советника Макрона.
По его словам, Европе "нужно договориться и посмотреть, при каких условиях окончание конфликта на Украине может быть достигнуто", включая "потребности в суверенитете и безопасности Украины, а также Европы". "Речь идет, в частности, о гарантиях безопасности, которые могут дать европейцы и американцы вместе или по отдельности", - отметил собеседник агентства.
В Москве решение Макрона созвать чрезвычайный евросаммит расценили как попытку создать имитацию "стратегической автономии" Европы, о чем заявил сенатор Алексей Пушков.
Ранее лидеры евроинститутов в Брюсселе заявили, что настаивают на участии Киева и ЕС в мирных переговорах по Украине, без этого якобы "мирное соглашение не будет работать".
В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте поддержал мирные переговоры по Украине и посоветовал европейцам "перестать жаловаться" на то, что их не зовут за стол переговоров, и начать выдвигать конкретные инициативы по мирному урегулированию.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Ранее агентство AP сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
В Москве ранее заявляли, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
 
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