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Патрушев заявил о провале плана Запада расширить круг стран-русофобов
Патрушев заявил о провале плана Запада расширить круг стран-русофобов - 17.02.2025, ПРАЙМ
Патрушев заявил о провале плана Запада расширить круг стран-русофобов
Планы Запада по развязыванию антироссийской кампании в отношении партнеров России по БРИКС и ШОС провалились на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T17:05+0300
2025-02-17T17:05+0300
2025-02-17T17:05+0300
политика
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 17 ПРАЙМ. Планы Запада по развязыванию антироссийской кампании в отношении партнеров России по БРИКС и ШОС провалились на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил помощник президента России, постоянный член Совета безопасности РФ Николай Патрушев.По словам Патрушева, конференция стала новым проявлением единодушия Запада, который отказывается признать многополярность и суверенитет государств."В ходе заседания западники попытались привлечь под знамена русофобии даже независимые государства, партнеров России по БРИКС и ШОС. Попытка обернулась явным провалом", - резюмировал помощник главы государства.Конференция была проходила 14-16 февраля в Мюнхене, на ней высокопоставленные чиновники обсуждали внешнеполитические вызовы и проблемы, включая конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.
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россия, николай патрушев
Политика, РОССИЯ, Николай Патрушев
Патрушев заявил о провале плана Запада расширить круг стран-русофобов
Патрушев: планы Запада расширить круг стран-русофобов на конференции в Мюнхене провалились
МОСКВА, 17 ПРАЙМ. Планы Запада по развязыванию антироссийской кампании в отношении партнеров России по БРИКС и ШОС провалились на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил помощник президента России, постоянный член Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По словам Патрушева, конференция стала новым проявлением единодушия Запада, который отказывается признать многополярность и суверенитет государств.
"В ходе заседания западники попытались привлечь под знамена русофобии даже независимые государства, партнеров России по БРИКС и ШОС. Попытка обернулась явным провалом", - резюмировал помощник главы государства.
Конференция была проходила 14-16 февраля в Мюнхене, на ней высокопоставленные чиновники обсуждали внешнеполитические вызовы и проблемы, включая конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.
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