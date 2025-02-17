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Патрушев заявил о провале плана Запада расширить круг стран-русофобов

Патрушев заявил о провале плана Запада расширить круг стран-русофобов - 17.02.2025, ПРАЙМ

Патрушев заявил о провале плана Запада расширить круг стран-русофобов

Планы Запада по развязыванию антироссийской кампании в отношении партнеров России по БРИКС и ШОС провалились на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T17:05+0300

2025-02-17T17:05+0300

2025-02-17T17:05+0300

политика

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 17 ПРАЙМ. Планы Запада по развязыванию антироссийской кампании в отношении партнеров России по БРИКС и ШОС провалились на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил помощник президента России, постоянный член Совета безопасности РФ Николай Патрушев.По словам Патрушева, конференция стала новым проявлением единодушия Запада, который отказывается признать многополярность и суверенитет государств."В ходе заседания западники попытались привлечь под знамена русофобии даже независимые государства, партнеров России по БРИКС и ШОС. Попытка обернулась явным провалом", - резюмировал помощник главы государства.Конференция была проходила 14-16 февраля в Мюнхене, на ней высокопоставленные чиновники обсуждали внешнеполитические вызовы и проблемы, включая конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.

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россия, николай патрушев