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Патрушев спрогнозировал раскол Запада на три группы

Патрушев спрогнозировал раскол Запада на три группы - 17.02.2025, ПРАЙМ

Патрушев спрогнозировал раскол Запада на три группы

В скором времени страны Запада ожидает раскол на три группы, где одна будет продолжать до изнеможения помогать Киеву, другая примет нейтралитет, а третья... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T17:10+0300

2025-02-17T17:10+0300

2025-02-17T17:10+0300

политика

россия

николай патрушев

запад

киев

шос

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. В скором времени страны Запада ожидает раскол на три группы, где одна будет продолжать до изнеможения помогать Киеву, другая примет нейтралитет, а третья объединит в себе противников неонацизма и милитаризма. Такой прогноз дал помощник президента России, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев.Как отметил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты", на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 14-16 февраля, западники старались привлечь под знамена русофобии независимые государства, в том числе страны БРИКС и ШОС, однако потерпели неудачу.Антироссийская и проукраинская повестка, которая продвигается в Мюнхене демонстрирует надвигающийся раскол среди Западных стран, считает Патрушев."Очевидно, что в обозримом будущем одна группа стран солидаризируется с киевским неонацизмом и будет до изнеможения помогать Киеву, другая – займет нейтралитет, а третья - создаст коалицию по борьбе с неонацистской и милитаристской идеологией", - заявил он.

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запад

киев

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россия, николай патрушев, запад, киев, шос