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Патрушев спрогнозировал раскол Запада на три группы - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Патрушев спрогнозировал раскол Запада на три группы
Патрушев спрогнозировал раскол Запада на три группы - 17.02.2025, ПРАЙМ
Патрушев спрогнозировал раскол Запада на три группы
В скором времени страны Запада ожидает раскол на три группы, где одна будет продолжать до изнеможения помогать Киеву, другая примет нейтралитет, а третья... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T17:10+0300
2025-02-17T17:10+0300
политика
россия
николай патрушев
запад
киев
шос
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. В скором времени страны Запада ожидает раскол на три группы, где одна будет продолжать до изнеможения помогать Киеву, другая примет нейтралитет, а третья объединит в себе противников неонацизма и милитаризма. Такой прогноз дал помощник президента России, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев.Как отметил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты", на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 14-16 февраля, западники старались привлечь под знамена русофобии независимые государства, в том числе страны БРИКС и ШОС, однако потерпели неудачу.Антироссийская и проукраинская повестка, которая продвигается в Мюнхене демонстрирует надвигающийся раскол среди Западных стран, считает Патрушев."Очевидно, что в обозримом будущем одна группа стран солидаризируется с киевским неонацизмом и будет до изнеможения помогать Киеву, другая – займет нейтралитет, а третья - создаст коалицию по борьбе с неонацистской и милитаристской идеологией", - заявил он.
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россия, николай патрушев, запад, киев, шос
Политика, РОССИЯ, Николай Патрушев, ЗАПАД, Киев, ШОС
17:10 17.02.2025
 
Патрушев спрогнозировал раскол Запада на три группы

Патрушев: в скором времени Запад ожидает раскол на три противоположные группы

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
%Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. В скором времени страны Запада ожидает раскол на три группы, где одна будет продолжать до изнеможения помогать Киеву, другая примет нейтралитет, а третья объединит в себе противников неонацизма и милитаризма. Такой прогноз дал помощник президента России, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев.
Как отметил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты", на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 14-16 февраля, западники старались привлечь под знамена русофобии независимые государства, в том числе страны БРИКС и ШОС, однако потерпели неудачу.
Антироссийская и проукраинская повестка, которая продвигается в Мюнхене демонстрирует надвигающийся раскол среди Западных стран, считает Патрушев.
"Очевидно, что в обозримом будущем одна группа стран солидаризируется с киевским неонацизмом и будет до изнеможения помогать Киеву, другая – займет нейтралитет, а третья - создаст коалицию по борьбе с неонацистской и милитаристской идеологией", - заявил он.
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ПолитикаРОССИЯНиколай ПатрушевЗАПАДКиевШОС
 
 
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