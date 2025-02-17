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Патрушев спрогнозировал раскол Запада на три группы
Патрушев спрогнозировал раскол Запада на три группы - 17.02.2025, ПРАЙМ
Патрушев спрогнозировал раскол Запада на три группы
В скором времени страны Запада ожидает раскол на три группы, где одна будет продолжать до изнеможения помогать Киеву, другая примет нейтралитет, а третья... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T17:10+0300
2025-02-17T17:10+0300
2025-02-17T17:10+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. В скором времени страны Запада ожидает раскол на три группы, где одна будет продолжать до изнеможения помогать Киеву, другая примет нейтралитет, а третья объединит в себе противников неонацизма и милитаризма. Такой прогноз дал помощник президента России, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев.Как отметил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты", на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 14-16 февраля, западники старались привлечь под знамена русофобии независимые государства, в том числе страны БРИКС и ШОС, однако потерпели неудачу.Антироссийская и проукраинская повестка, которая продвигается в Мюнхене демонстрирует надвигающийся раскол среди Западных стран, считает Патрушев."Очевидно, что в обозримом будущем одна группа стран солидаризируется с киевским неонацизмом и будет до изнеможения помогать Киеву, другая – займет нейтралитет, а третья - создаст коалицию по борьбе с неонацистской и милитаристской идеологией", - заявил он.
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Политика, РОССИЯ, Николай Патрушев, ЗАПАД, Киев, ШОС
Патрушев спрогнозировал раскол Запада на три группы
Патрушев: в скором времени Запад ожидает раскол на три противоположные группы
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. В скором времени страны Запада ожидает раскол на три группы, где одна будет продолжать до изнеможения помогать Киеву, другая примет нейтралитет, а третья объединит в себе противников неонацизма и милитаризма. Такой прогноз дал помощник президента России, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев.
Как отметил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты", на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 14-16 февраля, западники старались привлечь под знамена русофобии независимые государства, в том числе страны БРИКС и ШОС, однако потерпели неудачу.
Антироссийская и проукраинская повестка, которая продвигается в Мюнхене демонстрирует надвигающийся раскол среди Западных стран, считает Патрушев.
"Очевидно, что в обозримом будущем одна группа стран солидаризируется с киевским неонацизмом и будет до изнеможения помогать Киеву, другая – займет нейтралитет, а третья - создаст коалицию по борьбе с неонацистской и милитаристской идеологией", - заявил он.
Патрушев обвинил НАТО в намерении блокировать Россию на Балтике