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Европа должна участвовать в переговорах по Украине, заявил глава Евросовета

Европа должна участвовать в переговорах по Украине, заявил глава Евросовета - 17.02.2025, ПРАЙМ

Европа должна участвовать в переговорах по Украине, заявил глава Евросовета

Глава Евросовета Антониу Кошта в интервью газете Financial Times заявил, что Европе необходимо участвовать в переговорах на Украине, чтобы в дальнейшем обсудить | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T09:11+0300

2025-02-17T09:11+0300

2025-02-17T09:11+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Глава Евросовета Антониу Кошта в интервью газете Financial Times заявил, что Европе необходимо участвовать в переговорах на Украине, чтобы в дальнейшем обсудить новую аритектуру безопасности, которая учитывала бы "глобальную угрозу", якобы исходящую со стороны России.Политик считает, что Европа обязана участвовать в переговорах по решению украинского конфликта. Кроме того, Кошта отметил необходимость проведения переговоров между Москвой и Киевом, однако также подчеркнул, что конфликт на Украине связан и с безопасностью Европы."Европейцы должны быть ключевым фактором при создании новой архитектуры безопасности... Речь не только об Украине. В ходе этих переговоров о новой архитектуре безопасности нужно учитывать то, что Россия глобальная угроза, а не только угроза Украине", - добавил он.В среду между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, продлившийся почти полтора часа. По информации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, лидеры стран обсудили вопросы обмена граждан России и США, а также подняли вопрос урегулирования украинского конфликта. Песков также отметил, что Вашингтон является главным визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Кроме того, позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, и в скором времени команды президентов России и США займутся подготовкой саммита.

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евросовет, европа, украина, россия, владимир путин, дмитрий песков, сша, дональд трамп