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Европа должна участвовать в переговорах по Украине, заявил глава Евросовета - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Европа должна участвовать в переговорах по Украине, заявил глава Евросовета
Европа должна участвовать в переговорах по Украине, заявил глава Евросовета - 17.02.2025, ПРАЙМ
Европа должна участвовать в переговорах по Украине, заявил глава Евросовета
Глава Евросовета Антониу Кошта в интервью газете Financial Times заявил, что Европе необходимо участвовать в переговорах на Украине, чтобы в дальнейшем обсудить | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T09:11+0300
2025-02-17T09:11+0300
политика
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Глава Евросовета Антониу Кошта в интервью газете Financial Times заявил, что Европе необходимо участвовать в переговорах на Украине, чтобы в дальнейшем обсудить новую аритектуру безопасности, которая учитывала бы "глобальную угрозу", якобы исходящую со стороны России.Политик считает, что Европа обязана участвовать в переговорах по решению украинского конфликта. Кроме того, Кошта отметил необходимость проведения переговоров между Москвой и Киевом, однако также подчеркнул, что конфликт на Украине связан и с безопасностью Европы."Европейцы должны быть ключевым фактором при создании новой архитектуры безопасности... Речь не только об Украине. В ходе этих переговоров о новой архитектуре безопасности нужно учитывать то, что Россия глобальная угроза, а не только угроза Украине", - добавил он.В среду между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, продлившийся почти полтора часа. По информации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, лидеры стран обсудили вопросы обмена граждан России и США, а также подняли вопрос урегулирования украинского конфликта. Песков также отметил, что Вашингтон является главным визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Кроме того, позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, и в скором времени команды президентов России и США займутся подготовкой саммита.
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евросовет, европа, украина, россия, владимир путин, дмитрий песков, сша, дональд трамп
Политика, Евросовет, ЕВРОПА, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, США, Дональд Трамп
09:11 17.02.2025
 
Европа должна участвовать в переговорах по Украине, заявил глава Евросовета

Кошта: ЕС должен обсудить новую стратегию безопасности Европы, включая Украину

© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMANDФлаги Евросоюза, Франция
Флаги Евросоюза, Франция
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Глава Евросовета Антониу Кошта в интервью газете Financial Times заявил, что Европе необходимо участвовать в переговорах на Украине, чтобы в дальнейшем обсудить новую аритектуру безопасности, которая учитывала бы "глобальную угрозу", якобы исходящую со стороны России.
Политик считает, что Европа обязана участвовать в переговорах по решению украинского конфликта. Кроме того, Кошта отметил необходимость проведения переговоров между Москвой и Киевом, однако также подчеркнул, что конфликт на Украине связан и с безопасностью Европы.
"Европейцы должны быть ключевым фактором при создании новой архитектуры безопасности... Речь не только об Украине. В ходе этих переговоров о новой архитектуре безопасности нужно учитывать то, что Россия глобальная угроза, а не только угроза Украине", - добавил он.
В среду между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, продлившийся почти полтора часа. По информации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, лидеры стран обсудили вопросы обмена граждан России и США, а также подняли вопрос урегулирования украинского конфликта. Песков также отметил, что Вашингтон является главным визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Кроме того, позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, и в скором времени команды президентов России и США займутся подготовкой саммита.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
Страны ЕС готовятся согласовать новый пакет санкций против РФ к 19 февраля
Вчера, 12:27
 
ПолитикаЕвросоветЕВРОПАУКРАИНАРОССИЯВладимир ПутинДмитрий ПесковСШАДональд Трамп
 
 
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