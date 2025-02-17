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Лавров и Ушаков проведут встречу с представителями США в Эр-Рияде - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Лавров и Ушаков проведут встречу с представителями США в Эр-Рияде
Лавров и Ушаков проведут встречу с представителями США в Эр-Рияде - 17.02.2025, ПРАЙМ
Лавров и Ушаков проведут встречу с представителями США в Эр-Рияде
Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проведут встречу с представителями США. Об этом заявил официальный | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T12:46+0300
2025-02-17T12:50+0300
политика
россия
сша
кремль
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проведут встречу с представителями США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", - подчеркнул он.Встреча также может включать обсуждение вопросов, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке и возможностью переговоров по урегулированию на Украине. Песков отметил, что контакты между Россией и США в Эр-Рияде будут сосредоточены на восстановлении полного спектра российско-американских отношений и подготовке возможной встречи по Украине.Переговоры также будут затрагивать возможность организации встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.В Кремле добавили, что Саудовская Аравия была выбрана для таких контактов, так как устраивает обе стороны.
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россия, сша, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Кремль, Дмитрий Песков
12:46 17.02.2025 (обновлено: 12:50 17.02.2025)
 
Лавров и Ушаков проведут встречу с представителями США в Эр-Рияде

Песков: Лавров и Ушаков в Эр-Рияде проведут встречу с представителями США

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Индии С. Лаврова и С. Джайшанкара
Встреча глав МИД РФ и Индии С. Лаврова и С. Джайшанкара - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проведут встречу с представителями США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", - подчеркнул он.
Встреча также может включать обсуждение вопросов, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке и возможностью переговоров по урегулированию на Украине. Песков отметил, что контакты между Россией и США в Эр-Рияде будут сосредоточены на восстановлении полного спектра российско-американских отношений и подготовке возможной встречи по Украине.
Переговоры также будут затрагивать возможность организации встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
В Кремле добавили, что Саудовская Аравия была выбрана для таких контактов, так как устраивает обе стороны.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
"Дискурсивная победа". В США признали, что Россия выигрывает
Вчера, 23:22
 
ПолитикаРОССИЯСШАКремльДмитрий Песков
 
 
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