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Лавров и Ушаков проведут встречу с представителями США в Эр-Рияде

Лавров и Ушаков проведут встречу с представителями США в Эр-Рияде - 17.02.2025, ПРАЙМ

Лавров и Ушаков проведут встречу с представителями США в Эр-Рияде

Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проведут встречу с представителями США. Об этом заявил официальный | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T12:46+0300

2025-02-17T12:46+0300

2025-02-17T12:50+0300

политика

россия

сша

кремль

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проведут встречу с представителями США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", - подчеркнул он.Встреча также может включать обсуждение вопросов, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке и возможностью переговоров по урегулированию на Украине. Песков отметил, что контакты между Россией и США в Эр-Рияде будут сосредоточены на восстановлении полного спектра российско-американских отношений и подготовке возможной встречи по Украине.Переговоры также будут затрагивать возможность организации встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.В Кремле добавили, что Саудовская Аравия была выбрана для таких контактов, так как устраивает обе стороны.

https://1prime.ru/20250216/pobeda-854977304.html

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россия, сша, кремль, дмитрий песков