https://1prime.ru/20250217/peregovory-854992127.html
Лавров и Ушаков проведут встречу с представителями США в Эр-Рияде
Лавров и Ушаков проведут встречу с представителями США в Эр-Рияде - 17.02.2025, ПРАЙМ
Лавров и Ушаков проведут встречу с представителями США в Эр-Рияде
Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проведут встречу с представителями США. Об этом заявил официальный | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T12:46+0300
2025-02-17T12:46+0300
2025-02-17T12:50+0300
политика
россия
сша
кремль
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/63/842696384_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_0631cacc95f5f2c7d5155a9336d38bcb.jpg
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проведут встречу с представителями США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", - подчеркнул он.Встреча также может включать обсуждение вопросов, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке и возможностью переговоров по урегулированию на Украине. Песков отметил, что контакты между Россией и США в Эр-Рияде будут сосредоточены на восстановлении полного спектра российско-американских отношений и подготовке возможной встречи по Украине.Переговоры также будут затрагивать возможность организации встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.В Кремле добавили, что Саудовская Аравия была выбрана для таких контактов, так как устраивает обе стороны.
https://1prime.ru/20250216/pobeda-854977304.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/63/842696384_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_00e4304048139e87bc73b463d2b92db6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Кремль, Дмитрий Песков
Лавров и Ушаков проведут встречу с представителями США в Эр-Рияде
Песков: Лавров и Ушаков в Эр-Рияде проведут встречу с представителями США
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проведут встречу с представителями США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", - подчеркнул он.
Встреча также может включать обсуждение вопросов, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке и возможностью переговоров по урегулированию на Украине. Песков отметил, что контакты между Россией и США в Эр-Рияде будут сосредоточены на восстановлении полного спектра российско-американских отношений и подготовке возможной встречи по Украине.
Переговоры также будут затрагивать возможность организации встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
В Кремле добавили, что Саудовская Аравия была выбрана для таких контактов, так как устраивает обе стороны.
"Дискурсивная победа". В США признали, что Россия выигрывает