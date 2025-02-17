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СМИ отметили слабые позиции Запада на переговорах по Украине в Эр-Рияде - 17.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ отметили слабые позиции Запада на переговорах по Украине в Эр-Рияде
СМИ отметили слабые позиции Запада на переговорах по Украине в Эр-Рияде - 17.02.2025, ПРАЙМ
СМИ отметили слабые позиции Запада на переговорах по Украине в Эр-Рияде
Позиции Запада на предстоящих переговорах России и США в Эр-Рияде по вопросу украинского конфликта оказались "серьезно ослаблены" на фоне отсутствия на встрече... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T15:38+0300
2025-02-17T15:38+0300
политика
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Позиции Запада на предстоящих переговорах России и США в Эр-Рияде по вопросу украинского конфликта оказались "серьезно ослаблены" на фоне отсутствия на встрече представителей киевских властей, а также из-за отказа президента США Дональда Трампа от координации с Европой, которой придерживался его предшественник Джо Байден, сообщает телеканал CNN.Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что МИД России РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина. Во вторник у Лаврова и Ушакова назначена встреча с представителями США. "Отказ Трампа, в отличие от предыдущей администрации от строгого согласования c Европой действий по Украине, и отсутствие киевских переговорщиков на переговорах в Саудовской Аравии, похоже, серьезно ослабили позиции Запада на переговорах", - говорится в сообщении телеканала.Как отметил телеканал, действия нынешней администрации США завершили "международную изоляцию" России и "разрушили единство" Запада по вопросу конфликта на Украине.Кроме того, CNN отметил ослабленность Европы в сфере обороны, указав на продолжительную нехватку финансирования оборонных бюджетов стран НАТО, которая привела к слабой подготовке альянса к защите европейских стран и выполнению требований Трампа.В среду между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, продлившийся почти полтора часа. По информации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, лидеры стран обсудили вопросы обмена граждан России и США, а также подняли вопрос урегулирования украинского конфликта. Песков также отметил, что Вашингтон является главным визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп также объявил о планах встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, и в скором времени команды президентов России и США займутся подготовкой саммита.Ранее Трамп выступил с критикой в адрес Европы за за низкий вклад в обороноспособность альянса, потребовав от членов НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. В свою очередь, глава Пентагона Пит Хегсет заверил, что США не планируют сокращать военное присутствие в Европе.В рамках Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей-Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявлял о необходимости увеличения оборонных расходов стран Европы и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса.
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сша, дональд трамп, cnn, нато, запад, россия, мид рф, дмитрий песков, владимир путин, сергей лавров
Политика, США, Дональд Трамп, CNN, НАТО, ЗАПАД, РОССИЯ, МИД РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Лавров
15:38 17.02.2025
 
СМИ отметили слабые позиции Запада на переговорах по Украине в Эр-Рияде

CNN: позиции Запада на переговорах с Россией были заметно ослаблены

© CC BY 2.0 / AmandaЭр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© CC BY 2.0 / Amanda
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Позиции Запада на предстоящих переговорах России и США в Эр-Рияде по вопросу украинского конфликта оказались "серьезно ослаблены" на фоне отсутствия на встрече представителей киевских властей, а также из-за отказа президента США Дональда Трампа от координации с Европой, которой придерживался его предшественник Джо Байден, сообщает телеканал CNN.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что МИД России РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина. Во вторник у Лаврова и Ушакова назначена встреча с представителями США.
"Отказ Трампа, в отличие от предыдущей администрации от строгого согласования c Европой действий по Украине, и отсутствие киевских переговорщиков на переговорах в Саудовской Аравии, похоже, серьезно ослабили позиции Запада на переговорах", - говорится в сообщении телеканала.
Как отметил телеканал, действия нынешней администрации США завершили "международную изоляцию" России и "разрушили единство" Запада по вопросу конфликта на Украине.
Кроме того, CNN отметил ослабленность Европы в сфере обороны, указав на продолжительную нехватку финансирования оборонных бюджетов стран НАТО, которая привела к слабой подготовке альянса к защите европейских стран и выполнению требований Трампа.
В среду между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, продлившийся почти полтора часа. По информации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, лидеры стран обсудили вопросы обмена граждан России и США, а также подняли вопрос урегулирования украинского конфликта. Песков также отметил, что Вашингтон является главным визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп также объявил о планах встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, и в скором времени команды президентов России и США займутся подготовкой саммита.
Ранее Трамп выступил с критикой в адрес Европы за за низкий вклад в обороноспособность альянса, потребовав от членов НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. В свою очередь, глава Пентагона Пит Хегсет заверил, что США не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
В рамках Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей-Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявлял о необходимости увеличения оборонных расходов стран Европы и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса.
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ПолитикаСШАДональд ТрампCNNНАТОЗАПАДРОССИЯМИД РФДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
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