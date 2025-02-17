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СМИ отметили слабые позиции Запада на переговорах по Украине в Эр-Рияде

СМИ отметили слабые позиции Запада на переговорах по Украине в Эр-Рияде - 17.02.2025, ПРАЙМ

СМИ отметили слабые позиции Запада на переговорах по Украине в Эр-Рияде

Позиции Запада на предстоящих переговорах России и США в Эр-Рияде по вопросу украинского конфликта оказались "серьезно ослаблены" на фоне отсутствия на встрече... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T15:38+0300

2025-02-17T15:38+0300

2025-02-17T15:38+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Позиции Запада на предстоящих переговорах России и США в Эр-Рияде по вопросу украинского конфликта оказались "серьезно ослаблены" на фоне отсутствия на встрече представителей киевских властей, а также из-за отказа президента США Дональда Трампа от координации с Европой, которой придерживался его предшественник Джо Байден, сообщает телеканал CNN.Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что МИД России РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина. Во вторник у Лаврова и Ушакова назначена встреча с представителями США. "Отказ Трампа, в отличие от предыдущей администрации от строгого согласования c Европой действий по Украине, и отсутствие киевских переговорщиков на переговорах в Саудовской Аравии, похоже, серьезно ослабили позиции Запада на переговорах", - говорится в сообщении телеканала.Как отметил телеканал, действия нынешней администрации США завершили "международную изоляцию" России и "разрушили единство" Запада по вопросу конфликта на Украине.Кроме того, CNN отметил ослабленность Европы в сфере обороны, указав на продолжительную нехватку финансирования оборонных бюджетов стран НАТО, которая привела к слабой подготовке альянса к защите европейских стран и выполнению требований Трампа.В среду между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, продлившийся почти полтора часа. По информации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, лидеры стран обсудили вопросы обмена граждан России и США, а также подняли вопрос урегулирования украинского конфликта. Песков также отметил, что Вашингтон является главным визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп также объявил о планах встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, и в скором времени команды президентов России и США займутся подготовкой саммита.Ранее Трамп выступил с критикой в адрес Европы за за низкий вклад в обороноспособность альянса, потребовав от членов НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. В свою очередь, глава Пентагона Пит Хегсет заверил, что США не планируют сокращать военное присутствие в Европе.В рамках Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей-Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявлял о необходимости увеличения оборонных расходов стран Европы и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса.

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сша, дональд трамп, cnn, нато, запад, россия, мид рф, дмитрий песков, владимир путин, сергей лавров