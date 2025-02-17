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Зеленский отказывается признавать результаты переговоров США и России - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Зеленский отказывается признавать результаты переговоров США и России
Зеленский отказывается признавать результаты переговоров США и России - 17.02.2025, ПРАЙМ
Зеленский отказывается признавать результаты переговоров США и России
Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает результаты каких-либо переговоров между США и Россией по украинскому вопросу, проводимых в Саудовской Аравии. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T15:49+0300
2025-02-17T15:49+0300
политика
россия
сша
саудовская аравия
владимир путин
washington post
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МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает результаты каких-либо переговоров между США и Россией по украинскому вопросу, проводимых в Саудовской Аравии. Об этом он сообщил в ходе онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков по поручению Владимира Путина отправятся в Эр-Рияд для встречи с представителями США."Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать какие-либо вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", - цитирует Зеленского агентство Укринформ. Зеленский также сообщил, что украинская делегация совершит официальный визит в Саудовскую Аравию, который не связан со встречей представителей США и России. "Это не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей США и РФ. Безусловно, я спрошу у его Высочества принца Мухаммеда бен Сальмана, когда буду в Саудовской Аравии, что он про это знает."На прошлой неделе Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа. По словам Дмитрия Пескова, лидеры обсудили вопросы обмена гражданами России и США, а также ситуацию на Украине. Песков отметил, что Вашингтон является главным партнером Москвы в вопросах урегулирования украинского конфликта. Трамп впоследствии заявил о планах проведения встречи с Путиным в Саудовской Аравии, подготовкой которой займутся команды президентов.Ранее газета Washington Post, ссылаясь на источник, сообщила, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не примут участие во встрече по Украине в Саудовской Аравии.
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россия, сша, саудовская аравия, владимир путин, washington post
Политика, РОССИЯ, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Владимир Путин, Washington Post
15:49 17.02.2025
 
Зеленский отказывается признавать результаты переговоров США и России

Зеленский не признает результат переговоров США и России в Саудовской Аравии

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает результаты каких-либо переговоров между США и Россией по украинскому вопросу, проводимых в Саудовской Аравии. Об этом он сообщил в ходе онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков по поручению Владимира Путина отправятся в Эр-Рияд для встречи с представителями США.
"Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать какие-либо вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", - цитирует Зеленского агентство Укринформ.
Зеленский также сообщил, что украинская делегация совершит официальный визит в Саудовскую Аравию, который не связан со встречей представителей США и России. "Это не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей США и РФ. Безусловно, я спрошу у его Высочества принца Мухаммеда бен Сальмана, когда буду в Саудовской Аравии, что он про это знает."
На прошлой неделе Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа. По словам Дмитрия Пескова, лидеры обсудили вопросы обмена гражданами России и США, а также ситуацию на Украине. Песков отметил, что Вашингтон является главным партнером Москвы в вопросах урегулирования украинского конфликта. Трамп впоследствии заявил о планах проведения встречи с Путиным в Саудовской Аравии, подготовкой которой займутся команды президентов.
Ранее газета Washington Post, ссылаясь на источник, сообщила, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не примут участие во встрече по Украине в Саудовской Аравии.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
Зеленский намерен посетить Саудовскую Аравию в среду
15:08
 
ПолитикаРОССИЯСШАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯВладимир ПутинWashington Post
 
 
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