https://1prime.ru/20250217/peregovory-855002250.html
Зеленский отказывается признавать результаты переговоров США и России
Зеленский отказывается признавать результаты переговоров США и России - 17.02.2025, ПРАЙМ
Зеленский отказывается признавать результаты переговоров США и России
Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает результаты каких-либо переговоров между США и Россией по украинскому вопросу, проводимых в Саудовской Аравии. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T15:49+0300
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МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает результаты каких-либо переговоров между США и Россией по украинскому вопросу, проводимых в Саудовской Аравии. Об этом он сообщил в ходе онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков по поручению Владимира Путина отправятся в Эр-Рияд для встречи с представителями США."Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать какие-либо вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", - цитирует Зеленского агентство Укринформ. Зеленский также сообщил, что украинская делегация совершит официальный визит в Саудовскую Аравию, который не связан со встречей представителей США и России. "Это не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей США и РФ. Безусловно, я спрошу у его Высочества принца Мухаммеда бен Сальмана, когда буду в Саудовской Аравии, что он про это знает."На прошлой неделе Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа. По словам Дмитрия Пескова, лидеры обсудили вопросы обмена гражданами России и США, а также ситуацию на Украине. Песков отметил, что Вашингтон является главным партнером Москвы в вопросах урегулирования украинского конфликта. Трамп впоследствии заявил о планах проведения встречи с Путиным в Саудовской Аравии, подготовкой которой займутся команды президентов.Ранее газета Washington Post, ссылаясь на источник, сообщила, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не примут участие во встрече по Украине в Саудовской Аравии.
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Политика, РОССИЯ, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Владимир Путин, Washington Post
Зеленский отказывается признавать результаты переговоров США и России
Зеленский не признает результат переговоров США и России в Саудовской Аравии
МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает результаты каких-либо переговоров между США и Россией по украинскому вопросу, проводимых в Саудовской Аравии. Об этом он сообщил в ходе онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков по поручению Владимира Путина отправятся в Эр-Рияд для встречи с представителями США.
"Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать какие-либо вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", - цитирует Зеленского агентство Укринформ.
Зеленский также сообщил, что украинская делегация совершит официальный визит в Саудовскую Аравию, который не связан со встречей представителей США и России. "Это не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей США и РФ. Безусловно, я спрошу у его Высочества принца Мухаммеда бен Сальмана, когда буду в Саудовской Аравии, что он про это знает."
На прошлой неделе Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа. По словам Дмитрия Пескова, лидеры обсудили вопросы обмена гражданами России и США, а также ситуацию на Украине. Песков отметил, что Вашингтон является главным партнером Москвы в вопросах урегулирования украинского конфликта. Трамп впоследствии заявил о планах проведения встречи с Путиным в Саудовской Аравии, подготовкой которой займутся команды президентов.
Ранее газета Washington Post, ссылаясь на источник, сообщила, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не примут участие во встрече по Украине в Саудовской Аравии.
Зеленский намерен посетить Саудовскую Аравию в среду