https://1prime.ru/20250217/peregovory-855002250.html

Зеленский отказывается признавать результаты переговоров США и России

Зеленский отказывается признавать результаты переговоров США и России - 17.02.2025, ПРАЙМ

Зеленский отказывается признавать результаты переговоров США и России

Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает результаты каких-либо переговоров между США и Россией по украинскому вопросу, проводимых в Саудовской Аравии. | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T15:49+0300

2025-02-17T15:49+0300

2025-02-17T15:49+0300

политика

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МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает результаты каких-либо переговоров между США и Россией по украинскому вопросу, проводимых в Саудовской Аравии. Об этом он сообщил в ходе онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков по поручению Владимира Путина отправятся в Эр-Рияд для встречи с представителями США."Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать какие-либо вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", - цитирует Зеленского агентство Укринформ. Зеленский также сообщил, что украинская делегация совершит официальный визит в Саудовскую Аравию, который не связан со встречей представителей США и России. "Это не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей США и РФ. Безусловно, я спрошу у его Высочества принца Мухаммеда бен Сальмана, когда буду в Саудовской Аравии, что он про это знает."На прошлой неделе Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа. По словам Дмитрия Пескова, лидеры обсудили вопросы обмена гражданами России и США, а также ситуацию на Украине. Песков отметил, что Вашингтон является главным партнером Москвы в вопросах урегулирования украинского конфликта. Трамп впоследствии заявил о планах проведения встречи с Путиным в Саудовской Аравии, подготовкой которой займутся команды президентов.Ранее газета Washington Post, ссылаясь на источник, сообщила, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не примут участие во встрече по Украине в Саудовской Аравии.

https://1prime.ru/20250217/zelenskiy-855000050.html

сша

саудовская аравия

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россия, сша, саудовская аравия, владимир путин, washington post