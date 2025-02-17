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США заставят Киев принять результаты переговоров с Россией, считают в Раде

США заставят Киев принять результаты переговоров с Россией, считают в Раде - 17.02.2025, ПРАЙМ

США заставят Киев принять результаты переговоров с Россией, считают в Раде

США заставят Украину принять результаты переговоров России и США в Саудовской Аравии, несмотря на отказ Владимира Зеленского признавать их, поскольку у... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T17:33+0300

2025-02-17T17:33+0300

2025-02-17T17:34+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. США заставят Украину принять результаты переговоров России и США в Саудовской Аравии, несмотря на отказ Владимира Зеленского признавать их, поскольку у Вашингтона достаточно рычагов давления, позволяющих это сделать, сообщил агентству РИА Новости член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Ранее Зеленский на онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби заявил, что отказывается признавать результаты переговоров США и России в Саудовской Аравии."Заставит ли (президент США Дональд) Трамп и США принять результаты переговоров в Саудовской Аравии? Да, конечно. У них море механизмов. В первую очередь они могут ввести санкции против этих ворюг и барыг, которые украли американские деньги. Также я думаю, что новый руководитель ЦРУ дал уже команду: Что там у нас на него есть? Куда деньги ушли? Они же все контролируют", - сообщил Олейник. Кроме того, экс-депутат добавил, что Зеленский объединил силы с глобалистами против Трампа с целью не допустить мира и проведения президентских выборов в стране. Поскольку в случае выборов Зеленского при любом раскладе ожидает проигрыш, что отмечал и Трамп, ему не выгодны ни мир, ни перемирие, отметил Олейник.Как отметил эксперт, президент США Дональд Трамп на сегодняшний день нарушает все правила, установленные в украинском обществе Зеленским, ожидающим, что США должны обязательно советоваться с ним и его командой, прежде чем приступать к диалогу с Россией. Трамп же, напротив, совершает звонок президенту России Владимиру Путину раньше, чем Зеленскому, а госсекретарь США Марко Рубио проводит телефонный разговор с МИД России Сергеем Лавровым, а не с МИД Украины, пояснил он.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, они проведут встречу с представителями США.

https://1prime.ru/20250217/peregovory-855001690.html

сша

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рф

саудовская аравия

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сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, рф, владимир путин, мид, саудовская аравия, переговоры