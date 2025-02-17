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ЦППК сообщила об увеличении перевозки пассажиров в январе на 4%
ЦППК сообщила об увеличении перевозки пассажиров в январе на 4% - 17.02.2025, ПРАЙМ
ЦППК сообщила об увеличении перевозки пассажиров в январе на 4%
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в январе 2025 года увеличила перевозки пассажиров на 4% в годовом выражении - до 44,1 миллиона человек,... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T11:04+0300
2025-02-17T11:04+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в январе 2025 года увеличила перевозки пассажиров на 4% в годовом выражении - до 44,1 миллиона человек, сообщила компания. "Январский пассажиропоток ЦППК вырос на 4% к прошлому году - за первый месяц 2025-го компания перевезла 44,1 миллиона пассажиров", - говорится в сообщении. Наиболее востребованными направлениями стали Ярославское, Казанское и Курское. На них совокупно пришлось более 45% всего январского пассажиропотока ЦППК. Так, на Ярославском пассажиры совершили 7,6 миллиона поездок, на Казанском и Курском направлениях - 6,9 миллиона и 5,6 миллиона соответственно. "Наибольший рост показало Киевское направление, где пассажиропоток вырос на 24% к январю прошлого года - с 2,2 миллиона до 2,8 миллиона поездок", - отмечает ЦППК Центральная пригородная пассажирская компания - крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик в России. Компания также работает на Московских центральных диаметрах (МЦД).
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россия, цппк, перевозки пассажиров, электрички
Экономика, РОССИЯ, ЦППК, перевозки пассажиров, электрички
ЦППК сообщила об увеличении перевозки пассажиров в январе на 4%
ЦППК увеличила перевозки пассажиров в январе до 44,1 миллиона человек
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в январе 2025 года увеличила перевозки пассажиров на 4% в годовом выражении - до 44,1 миллиона человек, сообщила компания.
"Январский пассажиропоток ЦППК вырос на 4% к прошлому году - за первый месяц 2025-го компания перевезла 44,1 миллиона пассажиров", - говорится в сообщении.
Наиболее востребованными направлениями стали Ярославское, Казанское и Курское. На них совокупно пришлось более 45% всего январского пассажиропотока ЦППК. Так, на Ярославском пассажиры совершили 7,6 миллиона поездок, на Казанском и Курском направлениях - 6,9 миллиона и 5,6 миллиона соответственно.
"Наибольший рост показало Киевское направление, где пассажиропоток вырос на 24% к январю прошлого года - с 2,2 миллиона до 2,8 миллиона поездок", - отмечает ЦППК
Центральная пригородная пассажирская компания - крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик в России. Компания также работает на Московских центральных диаметрах (МЦД).
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