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Песков ответил на вопрос о возвращении западных брендов в Россию
Песков ответил на вопрос о возвращении западных брендов в Россию - 17.02.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о возвращении западных брендов в Россию
Кремль не получал сообщений от западных брендов об их намерении вернуться в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T12:54+0300
2025-02-17T12:54+0300
2025-02-17T12:54+0300
россия
кремль
бизнес
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Кремль не получал сообщений от западных брендов об их намерении вернуться в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы, честно говоря, не видели каких-то сообщений со ссылкой на сами западные бренды, что они собираются возвращаться в Москву. Таких сообщений мы не видели", - отметил он.По словам Пескова, возможное возвращение этих брендов на конкурсной основе является нормальной мировой торговой практикой. Он также подчеркнул, что конкуренция между западными и российскими производителями будет в интересах потребителей.
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россия, кремль, бизнес
Песков ответил на вопрос о возвращении западных брендов в Россию
Песков: Кремль не видел сообщений западных брендов об их возвращении в Россию
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Кремль не получал сообщений от западных брендов об их намерении вернуться в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы, честно говоря, не видели каких-то сообщений со ссылкой на сами западные бренды, что они собираются возвращаться в Москву. Таких сообщений мы не видели", - отметил он.
По словам Пескова, возможное возвращение этих брендов на конкурсной основе является нормальной мировой торговой практикой. Он также подчеркнул, что конкуренция между западными и российскими производителями будет в интересах потребителей.
Аналитики ожидают массового возвращения в Россию иностранных компаний