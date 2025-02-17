https://1prime.ru/20250217/peskov-854992863.html

Песков ответил на вопрос о возвращении западных брендов в Россию

Песков ответил на вопрос о возвращении западных брендов в Россию - 17.02.2025, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о возвращении западных брендов в Россию

Кремль не получал сообщений от западных брендов об их намерении вернуться в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T12:54+0300

2025-02-17T12:54+0300

2025-02-17T12:54+0300

россия

кремль

бизнес

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Кремль не получал сообщений от западных брендов об их намерении вернуться в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы, честно говоря, не видели каких-то сообщений со ссылкой на сами западные бренды, что они собираются возвращаться в Москву. Таких сообщений мы не видели", - отметил он.По словам Пескова, возможное возвращение этих брендов на конкурсной основе является нормальной мировой торговой практикой. Он также подчеркнул, что конкуренция между западными и российскими производителями будет в интересах потребителей.

https://1prime.ru/20250217/biznes-854983471.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кремль, бизнес