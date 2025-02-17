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Песков ответил на вопрос о возвращении западных брендов в Россию - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Песков ответил на вопрос о возвращении западных брендов в Россию
Песков ответил на вопрос о возвращении западных брендов в Россию - 17.02.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о возвращении западных брендов в Россию
Кремль не получал сообщений от западных брендов об их намерении вернуться в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T12:54+0300
2025-02-17T12:54+0300
россия
кремль
бизнес
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Кремль не получал сообщений от западных брендов об их намерении вернуться в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы, честно говоря, не видели каких-то сообщений со ссылкой на сами западные бренды, что они собираются возвращаться в Москву. Таких сообщений мы не видели", - отметил он.По словам Пескова, возможное возвращение этих брендов на конкурсной основе является нормальной мировой торговой практикой. Он также подчеркнул, что конкуренция между западными и российскими производителями будет в интересах потребителей.
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россия, кремль, бизнес
РОССИЯ, Кремль, Бизнес
12:54 17.02.2025
 
Песков ответил на вопрос о возвращении западных брендов в Россию

Песков: Кремль не видел сообщений западных брендов об их возвращении в Россию

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Кремль не получал сообщений от западных брендов об их намерении вернуться в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы, честно говоря, не видели каких-то сообщений со ссылкой на сами западные бренды, что они собираются возвращаться в Москву. Таких сообщений мы не видели", - отметил он.
По словам Пескова, возможное возвращение этих брендов на конкурсной основе является нормальной мировой торговой практикой. Он также подчеркнул, что конкуренция между западными и российскими производителями будет в интересах потребителей.
Магазин одежды - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
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09:18
 
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