https://1prime.ru/20250217/peskov-854993669.html
Мир перестал говорить о продолжении конфликта на Украине, отметил Песков
Мир перестал говорить о продолжении конфликта на Украине, отметил Песков - 17.02.2025, ПРАЙМ
Мир перестал говорить о продолжении конфликта на Украине, отметил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что отрадно, что в мире начали говорить о необходимости остановить конфликт на Украине, в то время как | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T13:08+0300
2025-02-17T13:08+0300
2025-02-17T13:08+0300
политика
россия
москва
дмитрий песков
европа
украина
мирные переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:140:3051:1856_1920x0_80_0_0_a8b2cfbc2b39cc349a640e333fd3ff25.jpg
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что отрадно, что в мире начали говорить о необходимости остановить конфликт на Украине, в то время как еще два месяца назад многие страны хотели его продолжения.Как отметил пресс-секретарь, еще два года назад большинство государств, за исключением России и дружественных стран говорили о необходимости любой ценой продолжить конфликт на Украине. Однако в последнее время в мире поднимается вопрос о том, как этот конфликт остановить. Такие перемены Песков назвал "положительным фактом". Тем не менее, в Европе на данный момент также рассматривается вопрос размещения миротворческих сил на территории Украины, однако, как отметил пресс-секретарь, предметных разговоров никто не ведет."Европейцы сейчас много говорят о миротворческих контингентах - и французы, и британцы. Это действительно так. Но мы знаем правила размещения миротворческих контингентов. Пока никаких предметных разговоров на этот счет никто не вел", - сообщил Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250217/peskov-854992863.html
москва
европа
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_de9a902e1e67fbabdb75f96ddad53370.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, дмитрий песков, европа, украина, мирные переговоры
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Песков, ЕВРОПА, УКРАИНА, мирные переговоры
Мир перестал говорить о продолжении конфликта на Украине, отметил Песков
Песков: в мире наконец-то начали говорить о завершении украинского конфликта
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что отрадно, что в мире начали говорить о необходимости остановить конфликт на Украине, в то время как еще два месяца назад многие страны хотели его продолжения.
Как отметил пресс-секретарь, еще два года назад большинство государств, за исключением России и дружественных стран говорили о необходимости любой ценой продолжить конфликт на Украине. Однако в последнее время в мире поднимается вопрос о том, как этот конфликт остановить. Такие перемены Песков назвал "положительным фактом".
Тем не менее, в Европе на данный момент также рассматривается вопрос размещения миротворческих сил на территории Украины, однако, как отметил пресс-секретарь, предметных разговоров никто не ведет.
"Европейцы сейчас много говорят о миротворческих контингентах - и французы, и британцы. Это действительно так. Но мы знаем правила размещения миротворческих контингентов. Пока никаких предметных разговоров на этот счет никто не вел", - сообщил Песков журналистам.
Песков ответил на вопрос о возвращении западных брендов в Россию