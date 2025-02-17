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Мир перестал говорить о продолжении конфликта на Украине, отметил Песков - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Мир перестал говорить о продолжении конфликта на Украине, отметил Песков
Мир перестал говорить о продолжении конфликта на Украине, отметил Песков - 17.02.2025, ПРАЙМ
Мир перестал говорить о продолжении конфликта на Украине, отметил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что отрадно, что в мире начали говорить о необходимости остановить конфликт на Украине, в то время как | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T13:08+0300
2025-02-17T13:08+0300
политика
россия
москва
дмитрий песков
европа
украина
мирные переговоры
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что отрадно, что в мире начали говорить о необходимости остановить конфликт на Украине, в то время как еще два месяца назад многие страны хотели его продолжения.Как отметил пресс-секретарь, еще два года назад большинство государств, за исключением России и дружественных стран говорили о необходимости любой ценой продолжить конфликт на Украине. Однако в последнее время в мире поднимается вопрос о том, как этот конфликт остановить. Такие перемены Песков назвал "положительным фактом". Тем не менее, в Европе на данный момент также рассматривается вопрос размещения миротворческих сил на территории Украины, однако, как отметил пресс-секретарь, предметных разговоров никто не ведет."Европейцы сейчас много говорят о миротворческих контингентах - и французы, и британцы. Это действительно так. Но мы знаем правила размещения миротворческих контингентов. Пока никаких предметных разговоров на этот счет никто не вел", - сообщил Песков журналистам.
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россия, москва, дмитрий песков, европа, украина, мирные переговоры
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Песков, ЕВРОПА, УКРАИНА, мирные переговоры
13:08 17.02.2025
 
Мир перестал говорить о продолжении конфликта на Украине, отметил Песков

Песков: в мире наконец-то начали говорить о завершении украинского конфликта

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© POOL
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что отрадно, что в мире начали говорить о необходимости остановить конфликт на Украине, в то время как еще два месяца назад многие страны хотели его продолжения.
Как отметил пресс-секретарь, еще два года назад большинство государств, за исключением России и дружественных стран говорили о необходимости любой ценой продолжить конфликт на Украине. Однако в последнее время в мире поднимается вопрос о том, как этот конфликт остановить. Такие перемены Песков назвал "положительным фактом".
Тем не менее, в Европе на данный момент также рассматривается вопрос размещения миротворческих сил на территории Украины, однако, как отметил пресс-секретарь, предметных разговоров никто не ведет.
"Европейцы сейчас много говорят о миротворческих контингентах - и французы, и британцы. Это действительно так. Но мы знаем правила размещения миротворческих контингентов. Пока никаких предметных разговоров на этот счет никто не вел", - сообщил Песков журналистам.
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ПолитикаРОССИЯМОСКВАДмитрий ПесковЕВРОПАУКРАИНАмирные переговоры
 
 
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