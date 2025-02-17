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Владельцев квартир предупредили о штрафах за старую газовую плиту

Владельцев квартир предупредили о штрафах за старую газовую плиту - 17.02.2025, ПРАЙМ

Владельцев квартир предупредили о штрафах за старую газовую плиту

С 2025 года в России ужесточены требования к эксплуатации газового оборудования в жилых помещениях. Собственники квартир обязаны следить за состоянием своих... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T03:03+0300

2025-02-17T03:03+0300

2025-02-17T03:03+0300

газ

бизнес

"яковлев и партнеры"

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. С 2025 года в России ужесточены требования к эксплуатации газового оборудования в жилых помещениях. Собственники квартир обязаны следить за состоянием своих газовых плит и соблюдать установленные нормативы. Что грозит в случае несоблюдения, агентству “Прайм” рассказала Мария Яковлева, директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры".Средний нормативный срок службы газовой плиты составляет 14 лет, однако точный период определяется производителем и указывается в техническом паспорте изделия. По истечении этого срока использование плиты без проведения соответствующей диагностики или замены считается нарушением.“Согласно действующему законодательству, эксплуатация газового оборудования с истекшим сроком службы влечет за собой административную ответственность. Размер штрафа для граждан составляет от 5000 до 10000 рублей, а при повторном нарушении — от 15000 до 25000 рублей”, - сказала Яковлева.Если в ходе планового технического обслуживания будет выявлено, что срок эксплуатации газовой плиты истек, собственнику будет выдано предписание заменить оборудование или провести его диагностику. В случае диагностики необходимо заключить договор со специализированной организацией для оценки состояния плиты. Если по результатам проверки будет установлено, что оборудование пригодно для дальнейшего безопасного использования, эксплуатация может быть продолжена на указанный в заключении срок.Чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность проживания, рекомендуется:Соблюдение этих мер позволит не только избежать административных санкций, но и повысить уровень безопасности в вашем доме, заключила юрист.

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газ, бизнес, "яковлев и партнеры"