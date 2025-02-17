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В Польше объяснили отказ вводить войска на Украину - 17.02.2025, ПРАЙМ
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В Польше объяснили отказ вводить войска на Украину
В Польше объяснили отказ вводить войска на Украину - 17.02.2025, ПРАЙМ
В Польше объяснили отказ вводить войска на Украину
Польша не хочет вводить свои войска на Украину, чтобы не быть обвиненной в ее разделе, заявил глава Бюро национальной безопасности (BBN) республики Дариуш... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T12:13+0300
2025-02-17T12:13+0300
политика
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ВАРШАВА, 16 фев – ПРАЙМ. Польша не хочет вводить свои войска на Украину, чтобы не быть обвиненной в ее разделе, заявил глава Бюро национальной безопасности (BBN) республики Дариуш Луковский. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. "В случае Великобритании это совершенно другое дело, это проще, имея в виду географическую дистанцию от Великобритании до Украины и наше положение, а также исторические коннотации, которые мы сегодня имеем с Украиной", - сказал Луковский. Отвечая на вопрос, боится ли он, что в случае направления войск Польшу обвинят в "разделе Украины", он ответил, что "такие голоса уже появляются". По его мнению, ввод войск на Украину "будет очень хорошим поводом вбивать между нами недопонимание, базируясь на историческом контексте". "Мы хорошо знаем, как в нашем регионе изменялись границы, какие у нас были проблемы в вопросе Волыни", - пояснил глава BBN. При этом он ожидает, что на Польшу будут давить, требуя ввода войск на Украину. "На сегодня – скорее нет. В то же время, конечно, будет сильное давление чтобы мы приняли в этом участие, потому что если мы говорим о контингенте сил, который должен был бы защищать Украину, то нужно взять во внимание географию", - сказал Луковский. "Сегодня линия фронта на Украине – это более тысячи километров. Если мы говорим о каком-то контроле, каких-то демаркационных линиях, которые будут созданы в рамках мирных переговоров, то это требует действительно крупного участия, если речь идет о количестве войск", - добавил он. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что рано или поздно Польша будет вынуждена ввести войска на Украину. В то же время министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что такой вариант не рассматривается.
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украина, польша, общество
Политика, УКРАИНА, ПОЛЬША, Общество
12:13 17.02.2025
 
В Польше объяснили отказ вводить войска на Украину

Луковский: Польша не вводит войск на Украину, боясь быть обвиненной в разделе

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 16 фев – ПРАЙМ. Польша не хочет вводить свои войска на Украину, чтобы не быть обвиненной в ее разделе, заявил глава Бюро национальной безопасности (BBN) республики Дариуш Луковский.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны.
"В случае Великобритании это совершенно другое дело, это проще, имея в виду географическую дистанцию от Великобритании до Украины и наше положение, а также исторические коннотации, которые мы сегодня имеем с Украиной", - сказал Луковский.
Отвечая на вопрос, боится ли он, что в случае направления войск Польшу обвинят в "разделе Украины", он ответил, что "такие голоса уже появляются". По его мнению, ввод войск на Украину "будет очень хорошим поводом вбивать между нами недопонимание, базируясь на историческом контексте".
"Мы хорошо знаем, как в нашем регионе изменялись границы, какие у нас были проблемы в вопросе Волыни", - пояснил глава BBN.
При этом он ожидает, что на Польшу будут давить, требуя ввода войск на Украину.
"На сегодня – скорее нет. В то же время, конечно, будет сильное давление чтобы мы приняли в этом участие, потому что если мы говорим о контингенте сил, который должен был бы защищать Украину, то нужно взять во внимание географию", - сказал Луковский.
"Сегодня линия фронта на Украине – это более тысячи километров. Если мы говорим о каком-то контроле, каких-то демаркационных линиях, которые будут созданы в рамках мирных переговоров, то это требует действительно крупного участия, если речь идет о количестве войск", - добавил он.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что рано или поздно Польша будет вынуждена ввести войска на Украину. В то же время министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что такой вариант не рассматривается.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
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