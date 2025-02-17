https://1prime.ru/20250217/polsha-854999619.html

Польша не будет отправлять свои войска на Украину, заявил Туск

Польша не будет отправлять свои войска на Украину, заявил Туск - 17.02.2025, ПРАЙМ

Польша не будет отправлять свои войска на Украину, заявил Туск

Польша не направит своих солдат на Украину, однако готова поддержать страны, которые намерены это сделать, сообщил журналистам польский премьер Дональд Туск... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T14:58+0300

2025-02-17T14:58+0300

2025-02-17T14:58+0300

политика

польша

дональд туск

украина

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ВАРШАВА, 17 фев – ПРАЙМ. Польша не направит своих солдат на Украину, однако готова поддержать страны, которые намерены это сделать, сообщил журналистам польский премьер Дональд Туск перед вылетом в Париж для участия в экстренном саммите Европейского союза.Туск отметил, что на данный момент ходит множество мнений и домыслов о том, будет ли в Париже решаться вопрос о готовности тех или иных стран к отправке войск на Украину и сроках реализации отправки войск. Кроме того, премьер подчеркнул, что Польша продолжит прежнюю поддержку Украины и будет и дальше обеспечивать страну гуманитарной и военной помощью, однако эта помощь не предусматривает направление на территорию Украины польских солдат."В то же время мы будем поддерживать логистикой и политически те страны, которые захотят такие гарантии Украине дать – я бы сказал физические гарантии", - сказал Туск.

https://1prime.ru/20250217/polsha-854990482.html

польша

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польша, дональд туск, украина