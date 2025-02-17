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Мишустин выделил 1,3 млрд рублей на помощь пострадавшим в Курске - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Мишустин выделил 1,3 млрд рублей на помощь пострадавшим в Курске
Мишустин выделил 1,3 млрд рублей на помощь пострадавшим в Курске - 17.02.2025, ПРАЙМ
Мишустин выделил 1,3 млрд рублей на помощь пострадавшим в Курске
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 1,3 миллиарда рублей для поддержки пострадавших жителей Курской области, заявила... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T10:07+0300
2025-02-17T10:07+0300
политика
михаил мишустин
россия
общество
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 1,3 миллиарда рублей для поддержки пострадавших жителей Курской области, заявила пресс-служба правительства."Правительство продолжает оказывать финансовую поддержку пострадавшим жителям Курской области. На компенсацию расходов за наём жилья семьям, которые вынужденно покинули свои места проживания из-за обстрелов, дополнительно выделено более 1,3 миллиарда рублей", - говорится в официальном сообщении. Подчеркивается, что средства из резервного фонда правительства будут направлены на выплату компенсаций за период с декабря 2024 года по январь 2025 года, а также на будущий период с февраля по апрель 2025 года.На заседании правительства 13 февраля Мишустин упомянул, что данный вопрос был детально обсужден на недавней встрече президента с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.Кроме того, было подписано распоряжение о выделении дополнительных средств для выплаты единовременной материальной помощи пострадавшим жителям Курской области. Эту помощь получат 3 тысячи человек.
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михаил мишустин, россия, общество
Политика, Михаил Мишустин, РОССИЯ, Общество
10:07 17.02.2025
 
Мишустин выделил 1,3 млрд рублей на помощь пострадавшим в Курске

Мишустин распорядился выделить 1,3 млрд рублей пострадавшим из Курской области

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
© POOL
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 1,3 миллиарда рублей для поддержки пострадавших жителей Курской области, заявила пресс-служба правительства.
"Правительство продолжает оказывать финансовую поддержку пострадавшим жителям Курской области. На компенсацию расходов за наём жилья семьям, которые вынужденно покинули свои места проживания из-за обстрелов, дополнительно выделено более 1,3 миллиарда рублей", - говорится в официальном сообщении.
Подчеркивается, что средства из резервного фонда правительства будут направлены на выплату компенсаций за период с декабря 2024 года по январь 2025 года, а также на будущий период с февраля по апрель 2025 года.
На заседании правительства 13 февраля Мишустин упомянул, что данный вопрос был детально обсужден на недавней встрече президента с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
Кроме того, было подписано распоряжение о выделении дополнительных средств для выплаты единовременной материальной помощи пострадавшим жителям Курской области. Эту помощь получат 3 тысячи человек.
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
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7 февраля, 15:00
 
ПолитикаМихаил МишустинРОССИЯОбщество
 
 
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