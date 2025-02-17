https://1prime.ru/20250217/poznan-854980195.html

Самолет, вынужденно севший в Познани, вылетел в Шарм-эш-Шейх

Самолет, вынужденно севший в Познани, вылетел в Шарм-эш-Шейх - 17.02.2025, ПРАЙМ

Самолет, вынужденно севший в Познани, вылетел в Шарм-эш-Шейх

Самолет, ранее вынужденно севший в польской Познани, вылетел из Калининграда в египетский Шарм-эш-Шейх, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T03:38+0300

2025-02-17T03:38+0300

2025-02-17T03:38+0300

бизнес

общество

калининград

шарм-эш-шейх

москва

росавиация

a321neo

airbus a321

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854980195.jpg?1739752699

МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Самолет, ранее вынужденно севший в польской Познани, вылетел из Калининграда в египетский Шарм-эш-Шейх, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Самолет Airbus A321 египетского перевозчика AlMasria Universal Airlines, выполняющий рейс LMU-682, в 02.00 мск вылетел из аэропорта "Храброво" (Калининград) и взял курс на Египет (Шарм-эш-Шейх). На борту самолета находятся 212 пассажиров", - написал он в Telegram-канале. Кореняко, ссылаясь на аэропорт "Храброво", добавил, что пассажиры задержанного рейса были размещены в гостинице и обеспечены в полном объеме услугами в соответствии с федеральными авиаправилами. "Рейс был задержан более чем на сутки по причине позднего прибытия воздушного судна, совершавшего рейс LMU-681 (Шарм-эш-Шейх – Калининград), и необходимости планового отдыха экипажа (в интересах безопасности полетов) в соответствии с режимом его работы", - добавил он. Кроме того, чтобы сократить время задержки, Росавиация провела консультации с AlMasria Universal Airlines, после чего египетский перевозчик направил в Калининград резервный экипаж. Как ранее сообщали в пресс-службе аэропорта "Храброво", из-за сильного снегопада в Калининграде, самолет Airbus A321 египетской авиакомпании AlMasria UJ681 с российскими туристами из Шарм-эш-Шейха ушел на запасной аэродром в польском городе Познань. Такое решение принял командир воздушного судна. Согласно онлайн-табло аэропорта "Храброво", самолет из Познани приземлился в Калининграде в 11.45 (12.45 мск).

калининград

шарм-эш-шейх

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , калининград, шарм-эш-шейх, москва, росавиация, a321neo, airbus a321