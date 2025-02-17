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На Западе потребовали от США улучшить отношения с Россией - 17.02.2025, ПРАЙМ
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На Западе потребовали от США улучшить отношения с Россией
На Западе потребовали от США улучшить отношения с Россией - 17.02.2025, ПРАЙМ
На Западе потребовали от США улучшить отношения с Россией
Соединенным Штатам следует улучшить отношения с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя эмоции, охватившие главу... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T15:40+0300
2025-02-17T15:40+0300
сша
россия
норвегия
мюнхенская конференция
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Соединенным Штатам следует улучшить отношения с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя эмоции, охватившие главу Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена."В многополярном мире США должны наладить взаимодействие с Россией и развернуться в сторону Азии. ЕС не приспособился к многополярному миру, диверсифицировав свои экономические партнерства", — написал ученый в соцсети X.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПрофессор назвал Европу континентом, который вновь оказался разделенным, охваченным войной, лишенным технологического суверенитета, переживающим экономический спад и чрезмерно зависящим от гораздо более могущественных США."Идеология создает комфортный пузырь, но это не спасет Европу", — добавил он.Хойсген ранее назвал прошедшую конференцию "кошмарным сном" для Европы и прослезился на публике. По его словам, мероприятие показало, что США при президенте Дональде Трампе будто живет "на другой планете".Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на конференции, заявил, что европейские лидеры не учитывают мнение своих граждан. По его словам, власти относятся к людям так, будто те "обученные животные", не слушают избирателей, а выборы могут отменять или подавлять, ссылаясь на сомнительные основания, как в Румынии. Вэнс выразил мнение, что главной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а она сама. Речь Вэнса публика встретила холодно.
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сша
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сша, россия, норвегия, мюнхенская конференция
США, РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, Мюнхенская конференция
15:40 17.02.2025
 
На Западе потребовали от США улучшить отношения с Россией

Норвежский профессор Дизен призвал США наладить отношения с Россией

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Соединенным Штатам следует улучшить отношения с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя эмоции, охватившие главу Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена.
"В многополярном мире США должны наладить взаимодействие с Россией и развернуться в сторону Азии. ЕС не приспособился к многополярному миру, диверсифицировав свои экономические партнерства", — написал ученый в соцсети X.
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Профессор назвал Европу континентом, который вновь оказался разделенным, охваченным войной, лишенным технологического суверенитета, переживающим экономический спад и чрезмерно зависящим от гораздо более могущественных США.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
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"Идеология создает комфортный пузырь, но это не спасет Европу", — добавил он.
Хойсген ранее назвал прошедшую конференцию "кошмарным сном" для Европы и прослезился на публике. По его словам, мероприятие показало, что США при президенте Дональде Трампе будто живет "на другой планете".
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на конференции, заявил, что европейские лидеры не учитывают мнение своих граждан. По его словам, власти относятся к людям так, будто те "обученные животные", не слушают избирателей, а выборы могут отменять или подавлять, ссылаясь на сомнительные основания, как в Румынии. Вэнс выразил мнение, что главной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а она сама. Речь Вэнса публика встретила холодно.
 
СШАРОССИЯНОРВЕГИЯМюнхенская конференция
 
 
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