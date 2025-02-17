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На Западе потребовали от США улучшить отношения с Россией

На Западе потребовали от США улучшить отношения с Россией - 17.02.2025, ПРАЙМ

На Западе потребовали от США улучшить отношения с Россией

Соединенным Штатам следует улучшить отношения с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя эмоции, охватившие главу... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T15:40+0300

2025-02-17T15:40+0300

2025-02-17T15:40+0300

сша

россия

норвегия

мюнхенская конференция

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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Соединенным Штатам следует улучшить отношения с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя эмоции, охватившие главу Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена."В многополярном мире США должны наладить взаимодействие с Россией и развернуться в сторону Азии. ЕС не приспособился к многополярному миру, диверсифицировав свои экономические партнерства", — написал ученый в соцсети X.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПрофессор назвал Европу континентом, который вновь оказался разделенным, охваченным войной, лишенным технологического суверенитета, переживающим экономический спад и чрезмерно зависящим от гораздо более могущественных США."Идеология создает комфортный пузырь, но это не спасет Европу", — добавил он.Хойсген ранее назвал прошедшую конференцию "кошмарным сном" для Европы и прослезился на публике. По его словам, мероприятие показало, что США при президенте Дональде Трампе будто живет "на другой планете".Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на конференции, заявил, что европейские лидеры не учитывают мнение своих граждан. По его словам, власти относятся к людям так, будто те "обученные животные", не слушают избирателей, а выборы могут отменять или подавлять, ссылаясь на сомнительные основания, как в Румынии. Вэнс выразил мнение, что главной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а она сама. Речь Вэнса публика встретила холодно.

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сша

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сша, россия, норвегия, мюнхенская конференция