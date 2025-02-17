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Стоимость пшеницы на Чикагской бирже продолжает обновлять максимумы - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Стоимость пшеницы на Чикагской бирже продолжает обновлять максимумы
Стоимость пшеницы на Чикагской бирже продолжает обновлять максимумы - 17.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость пшеницы на Чикагской бирже продолжает обновлять максимумы
Пшеница на бирже в Чикаго в США поднялась в цене до максимального значения с 11 октября, свидетельствуют данные торгов. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T13:00+0300
2025-02-17T13:00+0300
экономика
пшеница
сша
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США поднялась в цене до максимального значения с 11 октября, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов пятницы мартовский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже вырос на 3,85%. Максимально котировки поднимались до 6,0275 доллара за бушель впервые с 11 октября 2024 года. В понедельник торги закрыты в связи с праздничным днем. При этом за предыдущую неделю пшеница подорожала на 2,96%, в основном за счет динамики торгов четверга и пятницы. Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в конце января заявила, что экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне прогнозируется на уровне 57 миллионов тонн. По данным ведомства, экспорт зерна из России в сезоне 2023-2024 превысил 70 миллионов тонн, что стало рекордом. Подавляющая часть экспорта зерновых традиционно приходится на пшеницу.
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пшеница, сша
Экономика, Пшеница, США
13:00 17.02.2025
 
Стоимость пшеницы на Чикагской бирже продолжает обновлять максимумы

Стоимость пшеницы на Чикагской бирже обновляет многомесячные максимумы

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы.
Уборка урожая пшеницы. - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Брага
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США поднялась в цене до максимального значения с 11 октября, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов пятницы мартовский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже вырос на 3,85%. Максимально котировки поднимались до 6,0275 доллара за бушель впервые с 11 октября 2024 года. В понедельник торги закрыты в связи с праздничным днем.
При этом за предыдущую неделю пшеница подорожала на 2,96%, в основном за счет динамики торгов четверга и пятницы.
Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в конце января заявила, что экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне прогнозируется на уровне 57 миллионов тонн. По данным ведомства, экспорт зерна из России в сезоне 2023-2024 превысил 70 миллионов тонн, что стало рекордом. Подавляющая часть экспорта зерновых традиционно приходится на пшеницу.
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Пошлина на экспорт пшеницы с 19 февраля снизится до 3636,3 руб за тонну
14 февраля, 22:32
 
ЭкономикаПшеницаСША
 
 
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