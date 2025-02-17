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"Русагротранс" снизил прогноз по экспорту российской пшеницы

"Русагротранс" снизил прогноз по экспорту российской пшеницы - 17.02.2025, ПРАЙМ

"Русагротранс" снизил прогноз по экспорту российской пшеницы

Прогноз по экспорту пшеницы из России в феврале 2025 года (с учетом стран ЕАЭС) снижен до 2,2-2,3 миллиона тонн с предыдущих 2,4-2,5 миллиона тонн, сообщает... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T17:31+0300

2025-02-17T17:31+0300

2025-02-17T17:31+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Прогноз по экспорту пшеницы из России в феврале 2025 года (с учетом стран ЕАЭС) снижен до 2,2-2,3 миллиона тонн с предыдущих 2,4-2,5 миллиона тонн, сообщает аналитический центр "Русагротранс". "Прогноз экспорта пшеницы в феврале 2025 (с учетом стран ЕАЭС) снижен с 2,4-2,5 миллиона тонн до первоначальных оценок в 2,2-2,3 миллиона тонн (4,39 миллиона тонн в феврале 2024 года)", - говорится в сообщении. Также из данных аналитического центра следует, что экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в феврале-марте выросли на 6 долларов до 245 долларов за тонну. Помимо этого, цены на французскую пшеницу составили 246 долларов за тонну, румынская – 248 долларов за тонну, американская – 246 долларов за тонну и аргентинская пшеница стоит 238 долларов за тонну. Аналитики центра пояснили, что рост цен произошел на фоне резкого сокращения темпов экспорта из причерноморского региона, а также активизации со стороны стран-импортеров. Алжир закупил 550-600 тысяч тонн пшеницы, Саудовская Аравия объявила тендер на закупку 595 тысяч тонн пшеницы с поставкой с мая по июль. "Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах упали до 17,4-17,9 тысячи рублей за тонну без НДС (-750 рублей за тонну к предыдущей неделе), на малой воде – до 16,7 тысяч рублей за тонну (-400 рублей за тонну). Цены CPT ("перевозка оплачена до" - ред.) Новороссийск с поставкой по ж/д составили 17,8-19,2 тысяч рублей за тонну (-350 рублей за тонну)", - отметили там. В аналитическом центре пояснили, что охлаждение закупочных цен в портах - это следствие старта действия экспортных квот с 15 февраля, а также снижение цен спроса экспортеров на фоне резкого укрепления рубля. Также из-за ослабления цен активность продаж фермеров существенно снизилась.

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россия, русагротранс, бизнес, сельское хозяйство