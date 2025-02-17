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Названы первые регионы России по качеству жизни

Названы первые регионы России по качеству жизни - 17.02.2025, ПРАЙМ

Названы первые регионы России по качеству жизни

Первые позиции в рейтинге регионов России по качеству жизни, как и в прежние годы, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают рейтинг... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T00:22+0300

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МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Первые позиции в рейтинге регионов России по качеству жизни, как и в прежние годы, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают рейтинг Республика Тыва, Ингушетия и Еврейская автономная область, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Эксперты РИА Новости подготовили тринадцатый по счету рейтинг регионов по качеству жизни. Рейтинг 2024 года строился на основе комплексного учета 66 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На основе учитываемых индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов. ЛИДЕРЫ ПРЕЖНИЕ Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни за 2024 год по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Сводный рейтинговый балл у этих трех регионов превышает 80 (возможный диапазон от 1 до 100). Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет и по рейтинговому баллу по-прежнему существенно опережает следующие за ними субъекты РФ. У региона, занимающего четвертое место, рейтинговый балл чуть выше 76. Кроме них в первую десятку также входят: Краснодарский край, Республика Татарстан, Ленинградская, Ростовская, Калининградская, Самарская области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Как отмечают эксперты, по сравнению с предыдущим годом состав первой десятки остался прежним, но немного изменилось расположение их мест. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра потерял две позиции, опустившись с восьмой на десятую строчку, а Ростовская область продолжила улучшать позиции и поднялась на два места вверх, с девятого на седьмое. Регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится почти 50% суммарного ВРП субъектов РФ. В этих регионах проживают 49,3 миллиона человек, или 34% всего населения России. В Рейтинге социально-экономического положения регионов, ежегодно рассчитываемым РИА Новости, они в большинстве устойчиво занимают высокие позиции. СОСТАВ ОТСТАЮЩИХ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ Нижний полюс рейтинга по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Последние места занимают Курганская область, Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Архангельская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Республика Ингушетия, Республика Тыва. Состав последней десятки покинула Республика Калмыкия, которая поднялась на четыре строчки вверх, а Ненецкий автономный округ, наоборот, четыре позиции потерял и вошел в число замыкающих. Основными негативными факторами для большинства регионов из нижней части рейтинга остается невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и довольно высокий уровень безработицы. При этом у всех регионов из последней десятки рейтинга значение рейтингового балла повысилось и у большинства из них довольно существенно, что свидетельствует о наличии позитивных тенденций в данной сфере. ДИНАМИКА ЗА ГОД Сводный рейтинговый балл в текущем рейтинге вырос почти у всех регионов. Незначительное снижение итогового результата наблюдается всего в двух регионах: Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В то же время в ряде регионов с положительной динамикой рейтингового балла темпы его повышения были довольно существенными. В результате медианное значение рейтингового балла всех регионов РФ выросло с 53,634 в Рейтинге – 2023 до 55,343 в Рейтинге – 2024, а среднее значение – с 53,474 до 55,521. Среди основных факторов, обусловивших повышение рейтингового балла, а, следовательно, оценки качества жизни в России, можно выделить рост денежных доходов, снижение безработицы, рост продолжительности жизни, а также улучшение других показателей. Позитивная динамика в социальной сфере наблюдалась на фоне роста экономических показателей и реализации целого ряда правительственных мер поддержки в социальной сфере. Лидером по росту рейтингового балла стала Кабардино-Балкарская Республика, результат которой увеличился на 5,79 пункта. В двух регионах - Республиках Алтай и Калмыкия – рейтинговый балл вырос на 4,83 и 4,23 пункта соответственно. Еще в одиннадцати регионах итоговый результат вырос более чем на 3 пункта. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В РЕЙТИНГЕ Распределение регионов в рейтинге не претерпело существенных изменений по сравнению с предыдущим годом. Как уже упоминалось, верхний и нижний полюсы остались практически без изменений. В середине списка произошли некоторые подвижки, однако позиции большинства регионов существенно не изменились. По сравнению с предыдущим рейтингом, более чем на шесть мест изменились позиции только у восьми регионов, из которых у трех позиции улучшились и у пяти – снизились. В целом же, по сравнению с предыдущим годом, у 31 региона позиции улучшились, у 32 – снизились и у 22 регионов не изменились. При этом, как было отмечено ранее, рейтинговый балл снизился только у двух регионов. Таким образом, снижение позиций регионов произошло на фоне роста рейтингового балла и было обусловлено не ухудшением показателей, а тем фактором, что у ряда других регионов показатели, учитываемые при составлении рейтинга, улучшились более существенно, что привело к более существенному росту их рейтингового балла и перераспределению позиций. В представленном рейтинге более чем на пять мест по сравнению с прошлым годом улучшили свои позиции три региона. Это Кабардино-Балкарская Республика, поднявшаяся на 11 мест, Республика Крым - на 8 мест и Орловская область - на 6 мест. Кроме того, три региона – Республики Адыгея, Мордовия и Калмыкия – улучшили свои позиции на три места. На шесть и более мест ухудшили свои позиции пять регионов: Сахалинская, Мурманская, Владимирская, Магаданская области и Камчатский край. При этом только у Магаданской области позиции ухудшились вместе со снижением рейтингового балла, а следовательно, остальные регионы опустились в рейтинге вследствие того, что у ряда других регионов показатели, учитываемые при составлении рейтинга, улучшились более существенно. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ При расчете рейтинга проводился анализ 66 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов регионов РФ по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы определялся путем агрегирования рейтинговых баллов показателей, входящих в группу. При составлении рейтинга использованы последние доступные на момент расчета данные – показатели 2023-2024: Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ, МВД РФ, другие открытые источники.

рф

магаданская область

калмыкия

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