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В Раде оценили доходность новых проектов по добыче ресурсов на Украине - 17.02.2025, ПРАЙМ
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В Раде оценили доходность новых проектов по добыче ресурсов на Украине
В Раде оценили доходность новых проектов по добыче ресурсов на Украине - 17.02.2025, ПРАЙМ
В Раде оценили доходность новых проектов по добыче ресурсов на Украине
Новые проекты по добыче ресурсов на Украине начнут приносить прибыль в лучшем случае через четыре года, даже если Киев пойдет на условия Вашингтона, заявил... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T11:59+0300
2025-02-17T12:00+0300
политика
украина
вашингтон
дональд трамп
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Новые проекты по добыче ресурсов на Украине начнут приносить прибыль в лучшем случае через четыре года, даже если Киев пойдет на условия Вашингтона, заявил украинский депутат Андрей Николаенко."Самый лучший вариант для новых проектов по добыче полезных ископаемых - конец его (президента США Дональда Трампа) четырехлетнего срока. Это не означает, что нельзя забрать существующие проекты у олигархов, хотя им, возможно, будет что сказать по этому поводу", - цитирует слова Николаенко журнал Economist. Однако, по мнению украинского геолога Ильи Кравчука, украинские власти на самом деле не располагают точными данными о местонахождении своих ресурсов, поскольку геологоразведочные работы не проводились в течение длительного времени.3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий поставок редкоземельных металлов в обмен на оказываемую финансовую и военную помощь. 4 февраля газета Financial Times, ссылаясь на источник, близкий к президенту Зеленскому, сообщила, что Киев допускает возможность передачи США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь. Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности предоставить Штатам возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых на Украине.
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украина, вашингтон, дональд трамп, рада
Политика, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Рада
11:59 17.02.2025 (обновлено: 12:00 17.02.2025)
 
В Раде оценили доходность новых проектов по добыче ресурсов на Украине

Николаенко: новые ресурсные проекты могут принести прибыль лишь через 4 года

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Новые проекты по добыче ресурсов на Украине начнут приносить прибыль в лучшем случае через четыре года, даже если Киев пойдет на условия Вашингтона, заявил украинский депутат Андрей Николаенко.
"Самый лучший вариант для новых проектов по добыче полезных ископаемых - конец его (президента США Дональда Трампа) четырехлетнего срока. Это не означает, что нельзя забрать существующие проекты у олигархов, хотя им, возможно, будет что сказать по этому поводу", - цитирует слова Николаенко журнал Economist.
Однако, по мнению украинского геолога Ильи Кравчука, украинские власти на самом деле не располагают точными данными о местонахождении своих ресурсов, поскольку геологоразведочные работы не проводились в течение длительного времени.
3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий поставок редкоземельных металлов в обмен на оказываемую финансовую и военную помощь. 4 февраля газета Financial Times, ссылаясь на источник, близкий к президенту Зеленскому, сообщила, что Киев допускает возможность передачи США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь. Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности предоставить Штатам возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых на Украине.
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ПолитикаУКРАИНАВАШИНГТОНДональд ТрампРада
 
 
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