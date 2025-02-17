В Раде оценили доходность новых проектов по добыче ресурсов на Украине
Николаенко: новые ресурсные проекты могут принести прибыль лишь через 4 года
© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Новые проекты по добыче ресурсов на Украине начнут приносить прибыль в лучшем случае через четыре года, даже если Киев пойдет на условия Вашингтона, заявил украинский депутат Андрей Николаенко.
"Самый лучший вариант для новых проектов по добыче полезных ископаемых - конец его (президента США Дональда Трампа) четырехлетнего срока. Это не означает, что нельзя забрать существующие проекты у олигархов, хотя им, возможно, будет что сказать по этому поводу", - цитирует слова Николаенко журнал Economist.
Однако, по мнению украинского геолога Ильи Кравчука, украинские власти на самом деле не располагают точными данными о местонахождении своих ресурсов, поскольку геологоразведочные работы не проводились в течение длительного времени.
3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий поставок редкоземельных металлов в обмен на оказываемую финансовую и военную помощь. 4 февраля газета Financial Times, ссылаясь на источник, близкий к президенту Зеленскому, сообщила, что Киев допускает возможность передачи США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь. Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности предоставить Штатам возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых на Украине.