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РИА Рейтинг назвал крупнейшие банки по прибыли на 1 января

РИА Рейтинг назвал крупнейшие банки по прибыли на 1 января - 17.02.2025, ПРАЙМ

РИА Рейтинг назвал крупнейшие банки по прибыли на 1 января

Эксперты РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провели исследование и подготовили рейтинг крупнейших банков по прибыли на 1 января 2025 года | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T18:00+0300

2025-02-17T18:00+0300

2025-02-17T18:00+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Эксперты РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провели исследование и подготовили рейтинг крупнейших банков по прибыли на 1 января 2025 годаРоссийский банковский сектор в 2024 году смог обновить сразу несколько рекордов по чистой прибыли на разных временных отрезках. В частности, были обновлены исторические рекорды по годовой, квартальной и месячной прибыли. Согласно данным Банка России, в 2024 году российский банковский сектор получил прибыль в размере 4,04 триллиона рублей. Прежним историческим рекордом был результат по прибыли 2023 года, когда банки заработали 3,4 триллиона рублей. Таким образом, банковский сектор второй год подряд и третий раз за последние четыре года обновляет исторические рекорды по прибыли. При этом с 2021 года прибыль увеличилась более чем на 70%.В квартальном разрезе 2024 год также выдался очень удачным. В третьем квартале прибыль составила 1,2 трлн рублей, что является рекордным квартальным показателем в истории. В четвертом квартале ненамного меньше – более 1 трлн рублей (третий квартальный показатель в истории). При этом более половины от этой суммы (518 млрд руб.) было заработано в ноябре и этот месячный результат является историческим рекордом.Для оценки ситуации с прибыльностью в разрезе отдельных кредитных организаций, эксперты Центра экономических исследований "РИА Рейтинг" провели исследование и подготовил рейтинг банков России по прибыли на 1 января 2025 года.Наиболее прибыльным (до налогообложения) в 2024 году стал Сбербанк. Объем прибыли крупнейшего российского банка за 2024 год составил 1,9 триллиона рублей. В четвертом квартале Сбербанк получили прибыль 429 миллиардов рублей. На втором месте по размеру прибыли в 2024 году находится Банк ВТБ, а его прибыль составила 580 миллиардов рублей. При этом в четвертом квартале прибыль ВТБ составила 373 миллиарда рублей. Таким образом, большую часть прибыли банк получил в конце года. Третьим по размеру прибыли в прошедшем году стал Банк ГПБ (Газпромбанк) – 257 миллиардов рублей прибыли.На четвертом и пятом местах в текущем рейтинге расположились АЛЬФА-БАНК и Райффайзенбанк, доналоговая прибыль которых в 2024 году составила 245 и 179 миллиардов рублей, соответственно. Всего же более 10 миллиардов рублей прибыли в 2024 году получили 43 банка, а в 124 кредитных организациях прибыль за год превысила 1 миллиарда рублей.Лидером по отношению прибыли к капиталу в 2024 году среди десяти крупнейших банков стала НКО НКЦ с результатом в 52%. Вторым по этому показателю стал Банк "Санкт-Петербург", у которого значение составило 32,2%. Райффайзенбанк занимает третье место среди крупнейших банков по отношению прибыли к капиталу с результатом 31,9%. При этом минимальное значение отношения прибыли к капиталу среди крупнейших банков у Россельхозбанка – 10,2%.Рейтинг банков по прибыли на 1 января 2025 года в PDF-формате >>

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риа рейтинг, финансы, банки