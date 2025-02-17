https://1prime.ru/20250217/rosoboroneksport-854988427.html
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" превысил 60 миллиардов долларов
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" превысил 60 миллиардов долларов - 17.02.2025, ПРАЙМ
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" превысил 60 миллиардов долларов
Портфель заказов компании-спецэкспортёра российского оружия "Рособоронэкспорта" превысил 60 миллиардов долларов, заявил журналистам гендиректор "Ростеха" Сергей | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T11:21+0300
2025-02-17T11:21+0300
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АБУ-ДАБИ, 17 фев - ПРАЙМ. Портфель заказов компании-спецэкспортёра российского оружия "Рособоронэкспорта" превысил 60 миллиардов долларов, заявил журналистам гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. "У нас на сегодняшний день более 60 миллиардов долларов портфель заказов", - сказал он на полях выставки IDEX-2025. Чемезов уточнил, что речь идёт о заказах по линии "Рособоронэкспорта". Международная выставка вооружений IDEX-2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.
https://1prime.ru/20250207/rosoboroneksport-854748125.html
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россия, оаэ, сергей чемезов, рособоронэкспорт, ростех
Экономика, РОССИЯ, ОАЭ, Сергей Чемезов, Рособоронэкспорт, Ростех
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" превысил 60 миллиардов долларов
Чемезов: портфель заказов "Рособоронэкспорта" превысил 60 миллиардов долларов
АБУ-ДАБИ, 17 фев - ПРАЙМ. Портфель заказов компании-спецэкспортёра российского оружия "Рособоронэкспорта" превысил 60 миллиардов долларов, заявил журналистам гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"У нас на сегодняшний день более 60 миллиардов долларов портфель заказов", - сказал он на полях выставки IDEX-2025.
Чемезов уточнил, что речь идёт о заказах по линии "Рособоронэкспорта".
Международная выставка вооружений IDEX-2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.
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