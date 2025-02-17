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Юрист рассказала о новом порядке подачи документов в Росреестр с 1 марта

Юрист рассказала о новом порядке подачи документов в Росреестр с 1 марта - 17.02.2025, ПРАЙМ

Юрист рассказала о новом порядке подачи документов в Росреестр с 1 марта

С 1 марта 2025 года юридические лица должны будут подавать в Росреестр заявления о кадастровом учете и государственной регистрации сделок с недвижимостью с... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T02:02+0300

2025-02-17T02:02+0300

2025-02-17T02:02+0300

недвижимость

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недвижимость

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. С 1 марта 2025 года юридические лица должны будут подавать в Росреестр заявления о кадастровом учете и государственной регистрации сделок с недвижимостью с прилагаемыми к ним документами только в электронной форме. Сделать это можно будет через портал Госуслуг, личный кабинет на сайте регистрирующего органа или другими способами. Об этом рассказала агентству "Прайм" управляющий партнер "Поправко, Деревенко и Партнеры" (PDP) Наталия Поправко.Подавать указанные заявления юридических лиц на бумажном носителе без электронной формы можно будет в следующих случаях:Нововведение является продолжением стратегии государства по наращиванию электронного документооборота в деловом обороте. Возможность подачи заявления на регистрацию недвижимости в электронном виде для юридического лица существует и сегодня, но пока на добровольной основе."С учетом необходимости выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для сотрудников, которые от имени юридического лица подают пакет документов в Росреестр нововведение повлечет дополнительные материальные затраты юрлиц на регистрацию сделок с недвижимостью", - считает юрист.Она также напомнила, что с 1 января для юридических лиц госпошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав и ипотеки при сделках с недвижимостью повысилась вдвое, до 44 тысяч рублей.То есть, общие затраты юридических лиц на регистрацию, например, договора аренды, с учетом выпуска УЭЦП еще возрастут, что может способствовать отказу от долгосрочных договоров аренды, предположила Поправко.С учетом нововведения эксперт обращает внимание на важные аспекты для собственников юридических лиц:

https://1prime.ru/20250107/utechka-854070863.html

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росреестр, недвижимость, фнс россии, общество