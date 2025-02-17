Юрист рассказала о новом порядке подачи документов в Росреестр с 1 марта
Юрист Поправко: порядок подачи документов в Росреестр для юрлиц меняется с 1 марта
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. С 1 марта 2025 года юридические лица должны будут подавать в Росреестр заявления о кадастровом учете и государственной регистрации сделок с недвижимостью с прилагаемыми к ним документами только в электронной форме. Сделать это можно будет через портал Госуслуг, личный кабинет на сайте регистрирующего органа или другими способами. Об этом рассказала агентству "Прайм" управляющий партнер "Поправко, Деревенко и Партнеры" (PDP) Наталия Поправко.
Подавать указанные заявления юридических лиц на бумажном носителе без электронной формы можно будет в следующих случаях:
- 1.Если стороной сделки, подлежащей госрегистрации, является физическое лицо (кроме договоров участия в долевом строительстве, которые предоставляются только в форме электронных документов);
- 2.При наличии временной технической невозможности подачи заявлений и (или) документов в электронной форме;
- 3.До 1 января 2026 года для крестьянских (фермерских) хозяйств, которые являются юрлицами, а также для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, гаражных кооперативов, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья.
Нововведение является продолжением стратегии государства по наращиванию электронного документооборота в деловом обороте. Возможность подачи заявления на регистрацию недвижимости в электронном виде для юридического лица существует и сегодня, но пока на добровольной основе.
"С учетом необходимости выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для сотрудников, которые от имени юридического лица подают пакет документов в Росреестр нововведение повлечет дополнительные материальные затраты юрлиц на регистрацию сделок с недвижимостью", - считает юрист.
Она также напомнила, что с 1 января для юридических лиц госпошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав и ипотеки при сделках с недвижимостью повысилась вдвое, до 44 тысяч рублей.
То есть, общие затраты юридических лиц на регистрацию, например, договора аренды, с учетом выпуска УЭЦП еще возрастут, что может способствовать отказу от долгосрочных договоров аренды, предположила Поправко.
С учетом нововведения эксперт обращает внимание на важные аспекты для собственников юридических лиц:
- Во-первых, необходимо определить, кому из компании будет доверена подача документов для регистрации сделок с недвижимостью через УЭЦП. При выпуске УЭЦП следует сразу же проработать тариф, в котором будет возможность перевыпуска ЭЦ при увольнении сотрудника бесплатно в течение определенного периода в тарифе;
- Во-вторых, четко сформулировать полномочия сотрудника по подписанию документов в Росреестр через ЭП по доверенности от юридического лица;
- В-третьих, убедиться, что у сотрудника есть именно рабочий компьютер, на который можно установить специальную программу КриптоПро CSP. “И самое главное - протестировать ЭП сотрудника, чтобы технически он мог подписать только документы в Росреестре, а не в ФНС, например, для чего я рекомендую запустить внутри компании тестовый период подачи документов по алгоритму, вводимому в действие с 1 марта 2025 года”, - советует она;
- В-четвертых, при подаче заявления на совершение регистрационного действия в отношении сделки, следует заранее убедиться в наличии возможности у контрагента подписать скан документа, подаваемого на регистрацию, с помощью ЭЦП лица, уполномоченного на подписание. При электронной подаче заявления регистраторы зачастую запрашивают документы, подписанные обеими сторонами сделки.