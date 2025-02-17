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Юрист рассказала о новом порядке подачи документов в Росреестр с 1 марта - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Юрист рассказала о новом порядке подачи документов в Росреестр с 1 марта
Юрист рассказала о новом порядке подачи документов в Росреестр с 1 марта - 17.02.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказала о новом порядке подачи документов в Росреестр с 1 марта
С 1 марта 2025 года юридические лица должны будут подавать в Росреестр заявления о кадастровом учете и государственной регистрации сделок с недвижимостью с... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T02:02+0300
2025-02-17T02:02+0300
недвижимость
росреестр
недвижимость
фнс россии
общество
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. С 1 марта 2025 года юридические лица должны будут подавать в Росреестр заявления о кадастровом учете и государственной регистрации сделок с недвижимостью с прилагаемыми к ним документами только в электронной форме. Сделать это можно будет через портал Госуслуг, личный кабинет на сайте регистрирующего органа или другими способами. Об этом рассказала агентству "Прайм" управляющий партнер "Поправко, Деревенко и Партнеры" (PDP) Наталия Поправко.Подавать указанные заявления юридических лиц на бумажном носителе без электронной формы можно будет в следующих случаях:Нововведение является продолжением стратегии государства по наращиванию электронного документооборота в деловом обороте. Возможность подачи заявления на регистрацию недвижимости в электронном виде для юридического лица существует и сегодня, но пока на добровольной основе."С учетом необходимости выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для сотрудников, которые от имени юридического лица подают пакет документов в Росреестр нововведение повлечет дополнительные материальные затраты юрлиц на регистрацию сделок с недвижимостью", - считает юрист.Она также напомнила, что с 1 января для юридических лиц госпошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав и ипотеки при сделках с недвижимостью повысилась вдвое, до 44 тысяч рублей.То есть, общие затраты юридических лиц на регистрацию, например, договора аренды, с учетом выпуска УЭЦП еще возрастут, что может способствовать отказу от долгосрочных договоров аренды, предположила Поправко.С учетом нововведения эксперт обращает внимание на важные аспекты для собственников юридических лиц:
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росреестр, недвижимость, фнс россии, общество
Недвижимость, Росреестр, Недвижимость, ФНС России, Общество
02:02 17.02.2025
 
Юрист рассказала о новом порядке подачи документов в Росреестр с 1 марта

Юрист Поправко: порядок подачи документов в Росреестр для юрлиц меняется с 1 марта

Росреестр в четверг открыл публичный доступ к федеральному информационному ресурсу
Росреестр в четверг открыл публичный доступ к федеральному информационному ресурсу
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. С 1 марта 2025 года юридические лица должны будут подавать в Росреестр заявления о кадастровом учете и государственной регистрации сделок с недвижимостью с прилагаемыми к ним документами только в электронной форме. Сделать это можно будет через портал Госуслуг, личный кабинет на сайте регистрирующего органа или другими способами. Об этом рассказала агентству "Прайм" управляющий партнер "Поправко, Деревенко и Партнеры" (PDP) Наталия Поправко.
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Подавать указанные заявления юридических лиц на бумажном носителе без электронной формы можно будет в следующих случаях:
  1. 1.
    Если стороной сделки, подлежащей госрегистрации, является физическое лицо (кроме договоров участия в долевом строительстве, которые предоставляются только в форме электронных документов);
  2. 2.
    При наличии временной технической невозможности подачи заявлений и (или) документов в электронной форме;
  3. 3.
    До 1 января 2026 года для крестьянских (фермерских) хозяйств, которые являются юрлицами, а также для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, гаражных кооперативов, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья.
Нововведение является продолжением стратегии государства по наращиванию электронного документооборота в деловом обороте. Возможность подачи заявления на регистрацию недвижимости в электронном виде для юридического лица существует и сегодня, но пока на добровольной основе.
"С учетом необходимости выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для сотрудников, которые от имени юридического лица подают пакет документов в Росреестр нововведение повлечет дополнительные материальные затраты юрлиц на регистрацию сделок с недвижимостью", - считает юрист.
Она также напомнила, что с 1 января для юридических лиц госпошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав и ипотеки при сделках с недвижимостью повысилась вдвое, до 44 тысяч рублей.
То есть, общие затраты юридических лиц на регистрацию, например, договора аренды, с учетом выпуска УЭЦП еще возрастут, что может способствовать отказу от долгосрочных договоров аренды, предположила Поправко.
С учетом нововведения эксперт обращает внимание на важные аспекты для собственников юридических лиц:
  • Во-первых, необходимо определить, кому из компании будет доверена подача документов для регистрации сделок с недвижимостью через УЭЦП. При выпуске УЭЦП следует сразу же проработать тариф, в котором будет возможность перевыпуска ЭЦ при увольнении сотрудника бесплатно в течение определенного периода в тарифе;
  • Во-вторых, четко сформулировать полномочия сотрудника по подписанию документов в Росреестр через ЭП по доверенности от юридического лица;
  • В-третьих, убедиться, что у сотрудника есть именно рабочий компьютер, на который можно установить специальную программу КриптоПро CSP. “И самое главное - протестировать ЭП сотрудника, чтобы технически он мог подписать только документы в Росреестре, а не в ФНС, например, для чего я рекомендую запустить внутри компании тестовый период подачи документов по алгоритму, вводимому в действие с 1 марта 2025 года”, - советует она;
  • В-четвертых, при подаче заявления на совершение регистрационного действия в отношении сделки, следует заранее убедиться в наличии возможности у контрагента подписать скан документа, подаваемого на регистрацию, с помощью ЭЦП лица, уполномоченного на подписание. При электронной подаче заявления регистраторы зачастую запрашивают документы, подписанные обеими сторонами сделки.
 
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