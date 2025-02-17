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"Россия" начала выполнять прямые рейсы из Владивостока в Пекин
"Россия" начала выполнять прямые рейсы из Владивостока в Пекин - 17.02.2025, ПРАЙМ
"Россия" начала выполнять прямые рейсы из Владивостока в Пекин
Авиакомпания "Россия" начала выполнять прямые регулярные рейсы из Владивостока в Пекин, сообщает международный аэропорт Владивостока. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T04:29+0300
2025-02-17T04:29+0300
2025-02-17T04:29+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" начала выполнять прямые регулярные рейсы из Владивостока в Пекин, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"Авиакомпания "Россия" приступила к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Владивосток-Пекин-Владивосток. Путешественники смогут добраться в излюбленное туристическое место Китая прямым рейсом за 2,5 часа", - говорится в сообщении.
На маршруте трижды в неделю - по средам, субботам и воскресеньям - будет летать Sukhoi Superjet 100.
Пекин стал самым популярным международным направлением аэропорта Владивостока по итогам 2024 года и января 2025 года. Сейчас из Приморья в столицу Китая выполняется до 17 рейсов в неделю.
Ранее аэропорт сообщал, что национальный авиаперевозчик Китая Air China с 30 марта открывает новый регулярный рейс из Пекина во Владивосток. Boeing 737 будет летать по средам, пятницам и воскресеньям.
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"Россия" начала выполнять прямые рейсы из Владивостока в Пекин
Авиакомпания "Россия" начала выполнять прямые регулярные рейсы из Владивостока в Пекин
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" начала выполнять прямые регулярные рейсы из Владивостока в Пекин, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"Авиакомпания "Россия" приступила к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Владивосток-Пекин-Владивосток. Путешественники смогут добраться в излюбленное туристическое место Китая прямым рейсом за 2,5 часа", - говорится в сообщении.
На маршруте трижды в неделю - по средам, субботам и воскресеньям - будет летать Sukhoi Superjet 100.
Пекин стал самым популярным международным направлением аэропорта Владивостока по итогам 2024 года и января 2025 года. Сейчас из Приморья в столицу Китая выполняется до 17 рейсов в неделю.
Ранее аэропорт сообщал, что национальный авиаперевозчик Китая Air China с 30 марта открывает новый регулярный рейс из Пекина во Владивосток. Boeing 737 будет летать по средам, пятницам и воскресеньям.