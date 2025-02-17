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В России стали чаще регистрировать русскоязычные бренды - 17.02.2025, ПРАЙМ
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В России стали чаще регистрировать русскоязычные бренды
В России стали чаще регистрировать русскоязычные бренды - 17.02.2025, ПРАЙМ
В России стали чаще регистрировать русскоязычные бренды
Предприниматели стали чаще регистрировать русскоязычные бренды, в 2024 году в Роспатент было подано свыше 52 тысяч заявок на кириллице, это на 14,6% больше, чем | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T07:00+0300
2025-02-17T07:00+0300
бизнес
россия
москва
роспатент
госдума
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Предприниматели стали чаще регистрировать русскоязычные бренды, в 2024 году в Роспатент было подано свыше 52 тысяч заявок на кириллице, это на 14,6% больше, чем в 2023 году, сообщили РИА Новости в компании "Онлайн Патент". "За год в Роспатент подано 52 182 заявки на кириллические товарные знаки — это на 14,6% больше, чем в 2023 году (45 543 заявки)", - говорится в сообщении. По словам генерального директора "Онлайн Патента" Алины Акиншиной, все больше людей выбирают товары российского производства, а кириллический товарный знак помогает сразу же понять, где они сделаны. Эксперт отметила, что рост числа русскоязычных брендов связан с изменением предпочтений покупателей. Однако латиница при регистрации товарных знаков все еще остается более популярной: в 2024 году подано 97 753 заявки с латинскими названиями, тогда как в 2023 году их было 88 089. Согласно прогнозу компании, в будущем русскоязычных брендов может стать еще больше. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает использовать русский язык во всех коммерческих обозначениях. Согласно документу, применение иностранных слов в бизнесе будет ограничено, за исключением зарегистрированных товарных знаков. Под новые требования могут попасть не только названия компаний, но и любые информационные тексты и надписи на иностранном языке, предназначенные для ознакомления потребителей. Например, если закон будет принят, привычные слова coffee, fresh, sale, shop, open бизнес будет заменять русскими аналогами.
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4.7
96
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
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бизнес, россия, москва, роспатент, госдума
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Роспатент, Госдума
07:00 17.02.2025
 
В России стали чаще регистрировать русскоязычные бренды

"Онлайн Патент": россияне стали чаще регистрировать русскоязычные бренды

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Предприниматели стали чаще регистрировать русскоязычные бренды, в 2024 году в Роспатент было подано свыше 52 тысяч заявок на кириллице, это на 14,6% больше, чем в 2023 году, сообщили РИА Новости в компании "Онлайн Патент".
"За год в Роспатент подано 52 182 заявки на кириллические товарные знаки — это на 14,6% больше, чем в 2023 году (45 543 заявки)", - говорится в сообщении.
По словам генерального директора "Онлайн Патента" Алины Акиншиной, все больше людей выбирают товары российского производства, а кириллический товарный знак помогает сразу же понять, где они сделаны. Эксперт отметила, что рост числа русскоязычных брендов связан с изменением предпочтений покупателей.
Однако латиница при регистрации товарных знаков все еще остается более популярной: в 2024 году подано 97 753 заявки с латинскими названиями, тогда как в 2023 году их было 88 089.
Согласно прогнозу компании, в будущем русскоязычных брендов может стать еще больше.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает использовать русский язык во всех коммерческих обозначениях. Согласно документу, применение иностранных слов в бизнесе будет ограничено, за исключением зарегистрированных товарных знаков.
Под новые требования могут попасть не только названия компаний, но и любые информационные тексты и надписи на иностранном языке, предназначенные для ознакомления потребителей. Например, если закон будет принят, привычные слова coffee, fresh, sale, shop, open бизнес будет заменять русскими аналогами.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАРоспатентГосдума
 
 
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