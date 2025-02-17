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Рубль по итогам 2024 года стал главной валютой для расчетов России и Европы

Рубль по итогам 2024 года стал главной валютой для расчетов России и Европы - 17.02.2025, ПРАЙМ

Рубль по итогам 2024 года стал главной валютой для расчетов России и Европы

По итогам 2024 года российский рубль занял рекордную долю в оплате внешней торговли РФ с Европой, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка. | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T20:04+0300

2025-02-17T20:04+0300

2025-02-17T20:04+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. По итогам 2024 года российский рубль занял рекордную долю в оплате внешней торговли РФ с Европой, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка. В прошлом году рубль занял 60,3% при расчетах за российский экспорт и 54,5% - за импорт. Еще год назад доли были меньше половины: европейские компании оплачивали рублями 49,3% товаров и услуг из России, а за свой экспорт получали в рублях 47,2% от поступлений. При этом валюты дружественных стран в торговле России со странами европейского региона не приживаются: лишь 3,7% импорта и 10,2% экспорта оплачивалось ими. Остальная торговля проходила в "токсичных" валютах. При этом рубль стал основной валютой и для расчетов со странами Африки - те проводили 55,4% своих поставок в Россию и 48,8% закупок из нее в рублях. При этом если дружественные и "токсичные" валюты использовались африканскими компаниями для оплаты экспорта из РФ примерно поровну - на них приходилось по 25% в операциях, - то Россия чаще оплачивала импорт из региона в недружественных валютах - 32,6% против 12%. Похожая ситуация сложилась при торговле со странами Океании: расчеты в рублях занимают 60,6% от российского экспорта и 51,9% от импорта. Со странами же Карибского бассейна рубль используется в подавляющем большинстве экспортных операций России (94,1%), а вот при оплате импорта из региона больший спрос на дружественные валюты (60,7%), а на рубли - 29,9%. В торговле с азиатскими государствами доминируют дружественные валюты: в поставках российских товаров на них приходится 46,6% от всех поступлений, а при ввозе азиатских - 47,2%. Рубль же занимает чуть больше трети: в экспорте России - 37,4%, в экспорте Азии - 39,2%. Наиболее часто "токсичные" валюты используются в торговле со странами американского региона. Так, в прошлом году ими оплачивали 67,5% российского экспорта и 64,7% импорта. В целом рубль в прошлом году использовался при расчетах за 41,3% российского экспорт против 39% годом ранее и 43,2% импорта против 30% в 2023 году.

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рубль, торговля