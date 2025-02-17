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Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост
Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост - 17.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост
Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост во второй половине основной торговой сессии понедельника, подбираясь к отметке в 3300 пунктов, следует из... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T16:04+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост во второй половине основной торговой сессии понедельника, подбираясь к отметке в 3300 пунктов, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.44 мск рос на 3,26% до 3 288,73 пункта. Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,17%, до 74,61 доллара за баррель. "Российский рынок акций открылся вверх и после консолидации продолжил повышаться, приближаясь к восьмимесячной вершине, которая была установлена в четверг. Возобновлению восходящей динамики способствовала появившаяся на выходных информация, которая свидетельствует о продолжении в достаточно быстром темпе переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Российский рынок начал неделю с продолжения уверенного роста на фоне новостей о возможности встречи представителей России, США и Украины в Саудовской Аравии уже 18 февраля (то есть завтра). Рынок не особо смутила смена ожиданий по будущей траектории ДКП, когда ЦБ на заседании в пятницу не то что не дал намека на снижение ключевой ставки, а даже оставил возможность повышения на ближайших заседаниях", - отмечает Никита Степанов из ФГ "Финам". Спокойное отношение рынка говорит о силе бычьих настроений и показывает, что главную роль в ближайшее время будут играть именно геополитические новости, добавил эксперт. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста – акции "Сегежи" (+15,89%), ТМК (+7,12%), ВТБ (+7,11%), СПБ Биржи (+7,07%), ОВК (+6,79%), ДВМП (+6,67%). "Поводом для позитивной динамики большинства отечественных эмитентов стал анонс встречи переговорных команд США и РФ в Эр-Рияде по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Одни из немногих бумаг, демонстрирующих снижение, это акции "Полюса" (-0,85%) и "Акрона" (-0,36%). ПРОГНОЗЫ Степанов ожидает сегодняшнее закрытие рынка в "зеленой зоне". "Без серьезного ухудшения сырьевого или валютного факторов, а также новостного фона, скорее всего, индекс Мосбиржи в ближайшие сессии предпримет попытку преодолеть уровень 3300 пунктов", - полагает Бабин.
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рынки, москва, мосбиржа, российский рынок акций
Экономика, Рынки, МОСКВА, Мосбиржа, российский рынок акций
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост во второй половине основной торговой сессии понедельника, подбираясь к отметке в 3300 пунктов, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.44 мск рос на 3,26% до 3 288,73 пункта.
Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,17%, до 74,61 доллара за баррель.
"Российский рынок акций открылся вверх и после консолидации продолжил повышаться, приближаясь к восьмимесячной вершине, которая была установлена в четверг. Возобновлению восходящей динамики способствовала появившаяся на выходных информация, которая свидетельствует о продолжении в достаточно быстром темпе переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Российский рынок начал неделю с продолжения уверенного роста на фоне новостей о возможности встречи представителей России, США и Украины в Саудовской Аравии уже 18 февраля (то есть завтра). Рынок не особо смутила смена ожиданий по будущей траектории ДКП, когда ЦБ на заседании в пятницу не то что не дал намека на снижение ключевой ставки, а даже оставил возможность повышения на ближайших заседаниях", - отмечает Никита Степанов из ФГ "Финам".
Спокойное отношение рынка говорит о силе бычьих настроений и показывает, что главную роль в ближайшее время будут играть именно геополитические новости, добавил эксперт.
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста – акции "Сегежи" (+15,89%), ТМК (+7,12%), ВТБ (+7,11%), СПБ Биржи (+7,07%), ОВК (+6,79%), ДВМП (+6,67%).
"Поводом для позитивной динамики большинства отечественных эмитентов стал анонс встречи переговорных команд США и РФ в Эр-Рияде по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Одни из немногих бумаг, демонстрирующих снижение, это акции "Полюса" (-0,85%) и "Акрона" (-0,36%).
Степанов ожидает сегодняшнее закрытие рынка в "зеленой зоне".
"Без серьезного ухудшения сырьевого или валютного факторов, а также новостного фона, скорее всего, индекс Мосбиржи в ближайшие сессии предпримет попытку преодолеть уровень 3300 пунктов", - полагает Бабин.
Российский рынок акций растет более чем на 2%