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Российский рынок акций растет более чем на 2%

Российский рынок акций растет более чем на 2% - 17.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет более чем на 2%

Российский рынок акций уверенно растет в основную сессию понедельника в направлении 3300 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T12:36+0300

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2025-02-17T12:36+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет в основную сессию понедельника в направлении 3300 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.27 мск подскакивает на 2,37%, до 3260,43 пункта, юаневый индекс Мосбиржи - на 2,34%, до 1202,58 пункта. В частности, заметно дорожают бумаги ВТБ (+6,2%), "Совкомфлота" (+4,8%), "Юнипро" (+4,7%), Совкомбанка (+4,1%). Дешевеют бумаги "Полюса" (-0,2%). Не исключено, что в ближайшие дни индекс Мосбиржи начнет тестировать отметку 3300 пунктов, преодоление которой откроет дорогу на следующую цель – 3500 пунктов, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Позитивный новостной фон продолжит поддерживать рост стоимости ключевых "фишек", но уже в меньшей мере – рынок выглядит уже перегретым, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Не способствуют активным покупкам и итоги заседания Банка России. Целевым на сегодня по индексу Мосбиржи видим диапазон 3180-3280 пунктов. Склонны опасаться попыток отката к его нижней границе во второй половине дня или завтра", - добавляет он. Впрочем, имеющаяся техническая перекупленность не станет тормозом для роста при появлении позитивных новостей, заключает Антонов.

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