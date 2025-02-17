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Эксперт назвал компании из ЕС, для которых привлекателен ж/д рынок России

Эксперт назвал компании из ЕС, для которых привлекателен ж/д рынок России - 17.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал компании из ЕС, для которых привлекателен ж/д рынок России

Немецкий концерн Siemens и французский концерн Alstom, которые участвовали в ряде крупных проектов в сфере железнодорожного машиностроения в России, потеряли от | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T14:45+0300

2025-02-17T14:45+0300

2025-02-17T14:45+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Немецкий концерн Siemens и французский концерн Alstom, которые участвовали в ряде крупных проектов в сфере железнодорожного машиностроения в России, потеряли от ухода из страны более 5 миллиардов евро, и российский рынок остается привлекательным для них, прокомментировал РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. Российские Telegram-каналы начали писать со ссылкой на источники о планах ряда иностранных брендов и компаний вернуться в Россию после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе него главы государств среди прочего обсуждали урегулирование ситуации на Украине. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Кремль не видел сообщений со ссылкой на западные бренды о том, что они собираются вернуться в Россию. "По моей оценке, зарубежные концерны потеряли от ухода из России более 5 миллиардов евро… Российский рынок остается привлекательным для европейских концернов. Кроме того, наш рынок им понятен, так как развивался совместными усилиями", - ответил Иванкин на вопрос о потерях Siemens и Alstom от ухода из РФ и потенциальном желании зарубежных концернов, в том числе этих двух, вернуться в страну для продолжения участия в строительстве и поставке поездов, локомотивов и их обслуживании. Наряду с этим он констатировал, что уход этих двух концернов позволил отечественным компаниям расширить номенклатуру поставок для нужд отечественного локомотивостроения. "При этом точки соприкосновения и взаимодействия остаются, и, я думаю, наши компании сумеют определить формат взаимодействия с учетом достигнутого уровня импортонезависимости", - считает эксперт. Развитие такой отрасли, как локомотивостроение, продолжил он, всегда нуждается в технологическом партнерстве. Alstom был акционером крупнейшего российского холдинга в сфере транспортного машиностроения - "Трансмашхолдинга" (ТМХ). В частности, компании вместе работали над созданием локомотивов и пассажирских вагонов. Siemens поставлял поезда "Сапсан", с его участием производились "Ласточки" и осуществлялось техобслуживание этих составов. Зарубежные концерны ушли из России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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