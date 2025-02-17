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РЖД увеличили погрузку на экспорт в направлении морских портов - 17.02.2025, ПРАЙМ
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РЖД увеличили погрузку на экспорт в направлении морских портов
РЖД увеличили погрузку на экспорт в направлении морских портов - 17.02.2025, ПРАЙМ
РЖД увеличили погрузку на экспорт в направлении морских портов
РЖД в январе 2025 года увеличили погрузку на экспорт в направлении морских портов на 6,4% в годовом выражении - до 27,9 миллиона тонн, сообщила компания. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T13:04+0300
2025-02-17T13:04+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. РЖД в январе 2025 года увеличили погрузку на экспорт в направлении морских портов на 6,4% в годовом выражении - до 27,9 миллиона тонн, сообщила компания. "Рост погрузки экспорта в морские порты превысил 6% с начала года. В адрес портов в январе погрузили почти 27,9 миллиона тонн различных грузов. Это на 6,4% больше, чем в январе прошлого года", - говорится в сообщении РЖД. Из них рост погрузки на Северо-Запад составил 5,8%, на Юг - 5,9%, на Дальний Восток - 7,4%. Отмечается, что более половины объема в экспортной погрузке занимает уголь. Его доля - 51,8%, а рост отправок – почти 6%. Также в плюсе: удобрения (+43,5%), химикаты и сода (+83,2%), лес +30%, руда (+19,5%).
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бизнес, ржд
Экономика, Бизнес, РЖД
13:04 17.02.2025
 
РЖД увеличили погрузку на экспорт в направлении морских портов

РЖД в январе увеличили погрузку на экспорт в направлении морских портов на 6,4%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. РЖД в январе 2025 года увеличили погрузку на экспорт в направлении морских портов на 6,4% в годовом выражении - до 27,9 миллиона тонн, сообщила компания.
"Рост погрузки экспорта в морские порты превысил 6% с начала года. В адрес портов в январе погрузили почти 27,9 миллиона тонн различных грузов. Это на 6,4% больше, чем в январе прошлого года", - говорится в сообщении РЖД.
Из них рост погрузки на Северо-Запад составил 5,8%, на Юг - 5,9%, на Дальний Восток - 7,4%.
Отмечается, что более половины объема в экспортной погрузке занимает уголь. Его доля - 51,8%, а рост отправок – почти 6%. Также в плюсе: удобрения (+43,5%), химикаты и сода (+83,2%), лес +30%, руда (+19,5%).
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