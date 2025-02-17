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Во Франции раскритиковали "провоенный" саммит Макрона по Украине

Во Франции раскритиковали "провоенный" саммит Макрона по Украине - 17.02.2025, ПРАЙМ

Во Франции раскритиковали "провоенный" саммит Макрона по Украине

Французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал заявления Великобритании о готовности направить войска для "гарантий безопасности"... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T13:59+0300

2025-02-17T13:59+0300

2025-02-17T13:59+0300

политика

украина

франция

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 17 фев - ПРАЙМ. Французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал заявления Великобритании о готовности направить войска для "гарантий безопасности" Украине и планы президента Франции Эммануэля Макрона по проведению "саммита в поддержку войны".Филиппо написал в социальной сети X, что в то время как Макрон организует саммит в Париже для обсуждения конфликта на Украине, пытаясь нивелировать мирные инициативы Дональда Трампа, британский премьер-министр заявил о готовности отправить войска на Украину против России. По мнению политика, Макрон также может заявить об отправке французских солдат. Он призвал остановить "военных безумцев" и подчеркнул, что французы не будут умирать за Украину.Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Великобритания может ввести войска на Украину для обеспечения ее безопасности. По инициативе Макрона в Париже запланирован неформальный саммит европейских лидеров для обсуждения ситуации на Украине и вопросов европейской безопасности в свете позиции США и недавних переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, урегулирование украинского кризиса, и договорились о продолжении личных контактов, включая организацию встречи.Путин ранее также заявлял, что целью урегулирования должно быть не временное перемирие для перегруппировки и перевооружения украинских сил, а долгосрочный мир. Трамп, в свою очередь, говорил о готовности Владимира Зеленского к заключению сделки по урегулированию конфликта, не вдаваясь в подробности условий. Он также отметил возможность скорой встречи с Путиным.Согласно сообщению Associated Press, ряд европейских стран тайно разрабатывают план отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. Сообщается, что европейцы начали изучать такие варианты около года назад из-за опасений относительно позиции Дональда Трампа по урегулированию конфликта, при этом Великобритания и Франция играют ключевую роль в этих усилиях.

https://1prime.ru/20250215/makron-854963207.html

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украина, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир путин, париж